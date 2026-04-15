Trump sempre più fuori controllo: nuovi deliri contro Papa Leone e la Nato

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15 Aprile 2026 - 11.00

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Delirio senza fine di un megalomane fuori controllo e ossessionato. Donald Trump ha intensificato le sue critiche contro Papa Leone riguardo alla guerra in Iran, nonostante i precedenti attacchi abbiano suscitato rapide reazioni negative da parte dei cattolici e della comunità internazionale.

In un post su Truth Social, ha scritto:

«Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che permettere all’Iran di avere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile. Grazie per l’attenzione su questa questione. L’AMERICA È TORNATA!!!»

Trump ha inoltre attaccato la NATO in un post separato, scrivendo: «La NATO non c’era per noi, e non ci sarà per noi in futuro!»

L’ex presidente ha dichiarato che non si scuserà per i precedenti attacchi contro Papa Leone, che ha definito debole sul tema della criminalità e «terribile in politica estera» in un lungo messaggio pubblicato domenica. Tuttavia, ha cancellato un post contenente un’immagine generata con intelligenza artificiale che lo ritraeva come una figura simile a Gesù.

Molti ormai pensano che Trump sia da ricovero.