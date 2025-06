Da Gaza all'Iran, il terrorismo di Stato targato Netanyahu

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

13 Giugno 2025 - 14.35

ATF

Ora davvero basta. Basta con i giri di parole, con il disquisire se a Gaza è in atto un genocidio o cos’altro. Facciamola finita con la favoletta dell’”esercito più morale al mondo” e con è l’unica democrazia del Medio Oriente. Quello che sta facendo esplodere il Medio Oriente è uno Stato terrorista. Lo Stato d’Israele.

Lo è e lo sarà almeno fino a quando sarà governato da uno Stranamore come primo ministro alla guida di una banda di criminali messianici e fascisti che pensano che tutto li sia permesso e che tutte le nefandezze che perpetrano resteranno impunite. Qualunque Stato al mondo he ne attacca un altro senza che l’attaccato abbia tentato di invadere lo Stato aggressore, sarebbe stato isolato, sanzionato, messo all’indice dalla comunità internazionale. Tutti, tranne uno: lo Stato d’Israele.

Uno Stato guidato, Globalist lo scrive da mesi, se non anni, da un criminale che ha fatto della guerra permanente l’assicurazione sulla vita politica sua e del governo fascista che guida. Per Netanyahu finché c’è guerra c’è potere, c’è impunità.

Per giustificare la mattanza di Gaza, chi governa Israele, e la stampa mainstream italiana, hanno evocato il diritto di difesa, dopo l’attacco del 7 ottobre 2023. Un diritto che dovrebbe legittimare la pulizia etnica e i crimini contro l’umanità perpetrati nella Striscia. Ed ora, per avere il plauso internazionale all’attacco all’Iran, gli stessi di cui sopra brandiscono il diritto alla prevenzione di una ipotetica Shoah nucleare.

A Gaza e in Iran: La pressione militare da sola non produce né sicurezza né vittoria

È il titolo dell’editoriale di Haaretz scritto poco prima l’avvio dell’attacco all’Iran: “I media statunitensi hanno riferito giovedì che le Forze di Difesa di Israele hanno completato i preparativi per un attacco all’Iran, che a sua volta ha lanciato esercitazioni militari e ha minacciato devastanti rappresaglie in caso di attacco.

Le minacce reciproche tra Gerusalemme e Teheran si stanno intensificando proprio mentre i colloqui tra Stati Uniti e Iran per un nuovo accordo nucleare stanno raggiungendo un momento critico. Domenica gli uomini a capo dei colloqui, l’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, dovrebbero incontrarsi in Oman per cercare di risolvere il principale punto critico, ovvero la richiesta dell’Iran di continuare ad arricchire l’uranio.

I segni dell’escalation sono evidenti ovunque si guardi. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha riferito domenica, per la prima volta in 20 anni, che l’Iran non sta rispettando i suoi obblighi di non proliferazione nucleare, incluso il mancato rispetto delle ispezioni, anche se ha accelerato l’arricchimento dell’uranio a un livello che lo avvicina alla produzione di armi nucleari.

Gli Stati Uniti hanno evacuato il personale delle loro ambasciate nei paesi vicini all’Iran e il comandante militare americano più anziano in Medio Oriente ha annullato la testimonianza davanti al Senato degli Stati Uniti per poter rimanere nella regione a causa dei timori di un’escalation. In mezzo a tutto questo clamore, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu sta inviando i suoi emissari a parlare con Witkoff nel tentativo di coordinare le posizioni e influenzare il corso delle trattative con gli Stati Uniti.

In questo momento cruciale, il raggiungimento di un accordo che riporti il programma nucleare iraniano su un percorso di moderazione sotto la supervisione internazionale sarebbe nell’interesse di tutti rispetto a un’escalation militare che scatenerebbe ulteriori incendi nella regione. Questi incendi potrebbero avere proporzioni enormi, ma non cambierebbero le intenzioni del nostro nemico.

In ogni caso, l’Iran non dimenticherebbe il know-how nucleare acquisito in decenni di sviluppo solo perché qualche impianto viene attaccato. Inoltre, Israele non può garantire che un’azione militare, per quanto audace e sofisticata, impedisca all’Iran di proseguire sulla strada del nucleare. Tuttavia, un attacco di questo tipo metterebbe sicuramente il fronte interno israeliano di nuovo a rischio di gravi danni.

La guerra in corso da 20 mesi nella Striscia di Gaza ha dimostrato ancora una volta quanto sia difficile porre fine alle guerre o ottenere una “vittoria totale”, come ha promesso Netanyahu. La sola pressione militare non porterà né alla sicurezza né alla vittoria. Non riporterà indietro nemmeno i 53 ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas, 20 dei quali sono ancora vivi. A Gaza, come in Iran, solo un accordo potrà garantire gli interessi di Israele: vivere in pace e sicurezza e riparare i danni di guerra subiti dal Paese.

Non dobbiamo inoltre dimenticare il legame tra questi due teatri. Più a lungo continuerà la guerra a Gaza e più aumenterà la fame dei suoi abitanti, più sarà difficile per Israele mobilitare una coalizione occidentale e araba che lo aiuti a difendersi dall’Iran. La conclusione che se ne può trarre è dunque chiara: Israele dovrebbe incoraggiare gli sforzi di Washington per garantire un nuovo e migliore accordo con l’Iran, anziché aprire un altro fronte, ancora più pericoloso”.

La psicologia di una nazione

E’ quella descritta con sapienza, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, da Ofri Ilany.

Annota Ilany: “I sondaggi sull’opinione pubblica restituiscono un quadro allarmante. Uno studio di Shay Hazkani e Tomer Sorek, pubblicato su Haaretz lo scorso mese, ha mostrato che l’82% degli ebrei in Israele, in un modo o nell’altro, sostiene l’espulsione degli abitanti della Striscia di Gaza. Anche un’alta percentuale di israeliani è d’accordo con l’idea di uccidere tutti i residenti di una città conquistata.

Anche se le cifre sono più basse, come dimostrano altri sondaggi condotti negli ultimi mesi, non rimane alcun dubbio: il sostegno a azioni orribili è spaventosamente alto.

La coscienza del mainstream israeliano ha subito un cambiamento radicale. Gli approcci che sposano la violenza sfrenata vengono sbandierati liberamente. E purtroppo non rimangono a livello concettuale, ma si manifestano nei massacri quotidiani e negli atti di pulizia etnica che vengono perpetrati nella Striscia di Gaza, con il sostegno della maggioranza dell’opinione pubblica. E quando i leader più autorevoli – un ex primo ministro, un ex capo di stato maggiore dell’esercito, un ex vicecapo di stato maggiore – sottolineano pubblicamente ciò che sta accadendo, vengono attaccati per questo.

Su Israele è sceso uno spirito genocida che non ha precedenti. Qual è la spiegazione di tutto ciò? Come hanno notato gli scrittori sopra citati, Hazkani e Sorek, lo shock e la paura generati dal massacro del 7 ottobre non sono una risposta sufficiente.

A più di un anno e mezzo dall’inizio della guerra, il trasferimento forzato della popolazione e la fame sono una politica esplicita, che va ben oltre una risposta spontanea di una società traumatizzata. Hazkani e Sorek individuano le radici di questo sviluppo nel radicamento dell’ideologia messianico-sionista associata alla comunità nazionalista-ultraortodossa Hardali, una visione che si basa su strutture profondamente radicate nella visione sionista.

Tuttavia, è difficile spiegare come questi concetti si siano radicati anche in gruppi che si oppongono fermamente al messianismo e altrettanto difficile è spiegare perché queste strutture profonde stiano venendo a galla proprio ora.

Sembra che alla base dell’eliminazione dei freni che trattengono una mentalità aggressiva e omicida in Israele ci sia una causa più semplice: il recente cambio di personale nello Studio Ovale di Washington.

Le critiche internazionali alla politica israeliana, e in particolare quelle americane, sono sempre state l’unico freno che ha impedito l’avvento della barbarie totale. Il mainstream israeliano ha sempre guardato all’Occidente e agli Stati Uniti per definire il proprio sistema di valori. Una volta rimosso l’ostacolo e una volta che lo stesso presidente degli Stati Uniti ha predicato una politica di trasferimento che si colloca a destra della politica del governo israeliano, ogni freno è stato rimosso, non solo in termini di politica governativa, ma anche per quanto riguarda la visione politica del mondo dei cittadini israeliani.

Si tratta di un’intuizione freudiana di base: La coscienza e i principi delle persone sono determinati dalle aspettative del loro ambiente. Le figure genitoriali, in particolare, plasmano la nostra coscienza morale e il nostro senso di vergogna. Per evitare di perdere l’amore della persona protettiva, il bambino interiorizza le aspettative dei genitori riguardo al comportamento adeguato. Le aspettative interiorizzate diventano un’autorità all’interno della personalità del bambino, il super-io, che funge da freno agli impulsi.

Un processo simile si verifica anche a livello collettivo. È vero che esiste una differenza tra la psicologia individuale e quella di gruppi che contano milioni di individui. Tuttavia, si può affermare che le strutture mentali della collettività israeliana e di altre collettività sono in molti casi soggette a una logica simile. I principi universali o illuminati costituiscono un’interiorizzazione della figura paterna protettiva che ci prende sotto la sua ala: l’America e l’Occidente.

Ecco perché anche i gruppi liberali in Israele continuano a sperare che, prima o poi, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione frenino il Primo ministro Benjamin Netanyahu. Continuano a guardare alla Casa Bianca come alla figura paterna che avevano interiorizzato in passato. Ormai, però, è andata.

Il comportamento di Trump è capriccioso e, in quanto tale, imprevedibile, ma ogni persona di buon senso lo considera anche una figura paterna criminale, impulsiva e squilibrata che, in realtà, si sottrae alle sue funzioni.

Al contrario, per la maggior parte dell’opinione pubblica, questa situazione offre una licenza per abbandonare completamente i freni inibitori e per dare libero sfogo a tutti gli impulsi oscuri. Quando Trump attacca le università d’élite, le istituzioni in cui si articola il fondamento concettuale dell’Occidente, presumibilmente allo scopo di difendere noi, gli israeliani, il risultato è quello di alimentare sentimenti ancora più grandiosi e violenti.

Inoltre, per molti israeliani, l’immagine del presidente degli Stati Uniti si proietta sulla figura che siede in alto. In ogni caso, nella mente degli israeliani, l’America è considerata una sorta di incarnazione di Dio, che ha scelto il popolo di Israele tra tutte le nazioni. Il risultato è la nascita di una concezione religiosa peculiare, in cui Dio si comporta come un delinquente con i capelli arancioni.

La scrittrice Galia Oz ha notato in un recente articolo di opinione su questo giornale che in molte scuole israeliane, al posto della campanella per la ricreazione, viene suonata la canzone di successo di Sasson Shaulov “Tamid Ohev Oti” (“Dio mi ama sempre”). “Si tratta di un mantra che i bambini ascoltano più volte al giorno e che promette loro che le loro azioni non avranno conseguenze”, ha scritto Oz.

In effetti, molti osservatori hanno notato che negli ultimi mesi anche il comportamento dominante degli israeliani è diventato più egoista e risoluto.

Sparare e dimenticare.

Tuttavia, il quadro è più complesso. Gli psicologi e i pensatori che hanno seguito Freud hanno notato che non sarebbe giusto sostenere, come fece lui, che gli esseri umani sono essenzialmente bestie violente e prede che sono limitate solo dalla società e dalla civiltà. Secondo lo psicoanalista Heinz Kohut, la tendenza a regredire alla bestialità barbarica non è una spiegazione sufficiente dell’aggressività umana. L’aggressività è più correttamente considerata come la conseguenza di una rabbia narcisistica derivante da una ferita infantile.

Questa analisi è certamente applicabile anche alla coscienza israeliana, plasmata da una ferita fondamentale intrecciata a una megalomania esagerata.

Altrettanto nota è l’ipotesi della filosofa politica Hannah Arendt, secondo la quale la tendenza naturale di una persona è quella di provare compassione per le creature indifese. Secondo la Arendt, gli esseri umani non sono innatamente aggressivi e non è corretto affermare che la rimozione delle barriere della civilizzazione libera necessariamente i loro lati bestiali.

Al contrario, sono proprio i meccanismi dello Stato moderno che riescono a neutralizzare la “pietà animale da cui tutti gli uomini normali sono affetti in presenza di sofferenze fisiche”.

Sono certo che la maggior parte degli israeliani proverebbe ancora compassione se vedesse davvero un bambino palestinese in fin di vita. Purtroppo, però, i piloti dell’aviazione israeliana non vedono le vittime delle bombe che sganciano sulla Striscia di Gaza. Le immagini diffuse dai media convenzionali e dai social media non sembrano avere l’effetto di generare compassione e non sono riuscite a superare la potente influenza dei sentimenti di appartenenza nazionale.

La moderna guerra industriale annulla la compassione”, conclude Ilany.

Lo spirito genocida è calato su Israele. Lo sta possedendo, “suicidandolo”.