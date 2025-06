Trump, minaccia mafiosa a Musk: "Serie conseguenze" se finanzierà candidati democratici

globalist Modifica articolo

8 Giugno 2025 - 13.24

ATF

Con toni da padrino mafioso, Donald Trump ha minacciato Elon Musk di “conseguenze molto serie” se oserà finanziare candidati democratici. Lo scontro frontale tra i due miliardari reazionari, un tempo alleati, ha ormai assunto i contorni di una resa dei conti tra fazioni dell’oligarchia di destra americana. L’ex presidente, intervistato dalla NBC News, ha dichiarato che il rapporto con Musk è finito e ha lanciato un avvertimento senza mezzi termini: se il patron di Tesla e SpaceX passerà al “nemico”, dovrà pagarla cara.

“Dovrà affrontare conseguenze molto serie,” ha detto Trump, trasformando una questione politica in una minaccia personale che richiama più le logiche del crimine organizzato che quelle della dialettica democratica. Nessun tentativo di riconciliazione, anzi: Trump ha affermato di non voler più parlare con Musk e di essere troppo impegnato per occuparsene.

Il conflitto è esploso dopo che Musk ha criticato la legge di bilancio repubblicana, definendola un’“abominazione”. Il disegno di legge, che porta il nome grottesco di “One Big Beautiful Bill Act”, prevede l’estensione dei tagli fiscali del 2017, nuovi fondi per il muro al confine e per il Pentagono, e tagli brutali a programmi sociali come Medicaid, buoni alimentari e incentivi ecologici. Mentre Musk si è detto preoccupato per l’aumento del debito, Trump ha rivendicato la misura come un trionfo e ha ringraziato sarcasticamente Musk per aver attirato l’attenzione sul testo.

Dietro la faida, però, si intravede qualcosa di più profondo: la fragilità della democrazia americana, ostaggio di un’oligarchia reazionaria sempre più aggressiva. L’idea che un ex presidente minacci un imprenditore per le sue scelte politiche, come un boss che punisce un tradimento, dimostra quanto il potere economico e quello politico stiano convergendo in forme apertamente autoritarie.

Musk, dal canto suo, ha cancellato un post in cui insinuava legami tra Trump e Jeffrey Epstein, e ha ritirato una minaccia di ritirare le navette Dragon di SpaceX, usate dalla NASA. La rappresaglia di Trump, che ha lasciato intendere di poter cancellare i contratti pubblici con Musk, alimenta l’idea che nella destra americana il potere sia ormai un’arma da usare contro chiunque non si allinei.

Anche il vicepresidente JD Vance ha definito Musk un “emotivo” che ha esagerato, ma ha auspicato un suo ritorno “nel gregge”. Parole che confermano come, nel campo della destra radicale, la lealtà conti più della libertà di pensiero e come il dissenso venga trattato alla stregua di un tradimento personale.

Lo scontro tra Musk e Trump è quindi molto più di una lite tra ego smisurati: è la dimostrazione che le élite miliardarie reazionarie non esitano a minacciare, punire e silenziare chi esce dal copione. Un attacco frontale alla democrazia, in nome del potere assoluto.