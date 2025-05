Gaza: ora anche il giornale israeliano Haaretz parla di 'genocidio"

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

30 Maggio 2025 - 15.29

Un tema delicato, che unisce il presente al passato, che chiama in causa sfere diverse, che riapre vecchie ferite che da Auschwitz portano a Gaza

Europa, Israele, Gaza: Il triangolo del senso di colpa che porta al genocidio

Così Carolina Landsmann su Haaretz: “Voglio sottolineare un triangolo di interessi inconsci che agiscono sotto la superficie della politica palese e che portano al genocidio di Gaza: il senso di colpa europeo, il desiderio dei palestinesi di creare uno stato e il desiderio sionista di essere una nazione come tutte le altre.

Questo triangolo inconscio non sostituisce la lettura della mappa degli interessi e delle forze palesi e riconosciute che guidano le mosse di Israele, dei palestinesi e del mondo. Di certo, però, non sostituisce il contesto più importante: il conflitto israelo-palestinese, che ha nel cuore l’occupazione e nelle mani i crimini di guerra, e lo completa.

Il primo punto del triangolo è l’Europa. Per 80 anni, l’Europa – e la Germania in particolare – ha portato con sé il peso dell’Olocausto come una colpa che non guarisce. Questa colpa è stata trasmessa come un’eredità. La terza generazione, che ha le mani pulite, sta cercando una via d’uscita, ma non attraverso la negazione. Ma non attraverso la negazione. Se la vittima viene percepita come colui che ha commesso crimini efferati, allora il persecutore potrebbe essere assolto dall’esclusività della sua colpa. Non è solo una cosa che succede a noi, ma anche a loro.

Ecco quindi la profonda, quasi inconscia, posizione che spiega l’indulgenza dell’Europa verso i crimini di Israele a Gaza. Non solo non hanno fretta di denunciarli, non solo non agiscono per fermarli, ma il silenzio stesso deriva da un desiderio nascosto: che Israele commetta davvero l’imperdonabile per poter poi perdonare.

Per potersi perdonare da sé. È così che gli europei si libereranno delle colpe del passato: non con una pulizia morale, ma con un confronto storico.

Il secondo punto riguarda i palestinesi. Nel calderone degli interessi nascosti rientra anche la consapevolezza storica dei palestinesi secondo cui gli ebrei avrebbero ricevuto uno stato dopo l’Olocausto. Quindi, in quanto nazione che aspira a uno stato, hanno un interesse nascosto a subire un nuovo Olocausto.

In un precedente articolo, ho messo in guardia dalla “trappola del genocidio” che Hamas ha teso a Israele. Purtroppo, non ho esplicitato ciò che mi sembra evidente: Israele non deve cadere nella trappola e ciò non lo esime dalla responsabilità per il contesto storico-politico che ha portato al 7 ottobre o alle sue azioni di rappresaglia a Gaza.

Il terzo punto è l’interesse nascosto dei sionisti a essere una “nazione come tutte le altre”. Se ci troviamo nella posizione dell’aggressore finale, potremo liberarci del ruolo di vittima finale e, forse, saremo davvero in grado di essere come tutte le nazioni, normali nel bene e nel male, e di iniziare un nuovo capitolo della nostra storia.

Ancora una volta, non sto parlando di interessi consapevoli, ma di interessi inconsci, come quello di occupare il maggior territorio possibile con il minor numero possibile di arabi, come spudoratamente afferma la destra radicale. Sto parlando degli interessi inconsci degli israeliani, a un livello di cui siamo talmente lontani dall’essere consapevoli da negarlo completamente, come dimostra la convinzione che “l’Idf è l’esercito più morale del mondo”.

Vorrei proporre un quadro analitico, non cospiratorio. A mio avviso, l’unione di questi tre punti – un triangolo di interessi inconsci – crea un campo carico di forze che tirano in una direzione diversa da quella delle parole, in cui il mondo intero guarda Gaza e non riesce a prendere una decisione. Gli orrori non vengono commessi per placare questo triangolo, ma al suo interno.

Questo triangolo, nel suo modo distorto, fornisce una giustificazione, una spiegazione e persino una ricompensa agli orrori. Attenua i freni inibitori interni e le proteste esterne. Non si può negare che nessuno stia davvero fermando Israele, né dall’esterno né dall’interno.

Israele deve riconoscere di aver oltrepassato i limiti non a causa del proprio passato ebraico, ma a causa di esso. Abbiamo quindi una doppia responsabilità: nei confronti di noi stessi e di tutti coloro che osservano in disparte, sperando che siamo noi a saldare il conto delle colpe per loro.”

Pressato da Trump su Gaza e Iran, Netanyahu cerca capri espiatori in Israele

Di grande interesse è il quadro politico-diplomatico tratteggiato, con la consueta perizia documentali e ricchezza di fonti, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, da Amos Harel, tra i più autorevoli analisti israeliani.

Annota Harel: “Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra sempre più stanco dei trucchi del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Nel corso delle ultime settimane, Trump ha costretto Netanyahu a riprendere la consegna degli aiuti umanitari a Gaza, ha esercitato pressioni per far avanzare i negoziati sugli ostaggi e ha lanciato un severo avvertimento contro un attacco aereo israeliano contro le strutture nucleari iraniane nel contesto dei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran.

Tuttavia, rispetto al modo in cui l’amministrazione Trump ha trattato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, sembra che i funzionari statunitensi stiano procedendo con più cautela con Netanyahu.

Finora, le pressioni dell’amministrazione non si sono tradotte in un ultimatum deciso e, al di là del rinnovato flusso di merci verso Gaza, non si sono ancora verificati cambiamenti significativi sul terreno.

Nel frattempo, Netanyahu e il suo entourage sono alla ricerca di capri espiatori dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi dichiarati, orchestrando al contempo tattiche diversive volte a spostare l’attenzione dell’opinione pubblica dai propri fallimenti.

Questo è lo sfondo dei crescenti attacchi da parte dei membri della coalizione di Netanyahu al nuovo Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, Eyal Zamir, che si è rifiutato di assumere il ruolo di subordinato obbediente o di prendersi la responsabilità delle mancanze del governo.

Questo spiega anche il cosiddetto “affare Zini”. La nomina a sorpresa del Magg. Gen. David Zini come prossimo capo del servizio di sicurezza Shin Bet ha scatenato un putiferio pubblico e ha ulteriormente inasprito la campagna di Netanyahu contro la Corte Suprema e il Procuratore Generale Gali Baharav-Miara.

Gli attacchi aggressivi dell’estrema destra contro il leader dei Democratici, Yair Golan, che si sono fatti violenti all’inizio di questa settimana, potrebbero indicare che Netanyahu si stia già preparando per le elezioni che potrebbero essere anticipate all’inverno del 2025.

Questo scenario potrebbe essere determinato anche dalle difficoltà previste per l’approvazione del prossimo bilancio statale e dalle minacce dei partiti ultraortodossi di abbandonare la coalizione a causa della prossima crisi legata alla legislazione del cosiddetto progetto di legge sull’evasione.

Martedì scorso, l’azienda statunitense Safe Reach Solutions (SRS) ha iniziato a gestire i centri di distribuzione alimentare a Gaza. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e i giornalisti di destra hanno salutato la mossa come una pietra miliare messianica, un primo passo verso il crollo imminente di Hamas.

Il resto del mondo è rimasto invece meno impressionato, concentrandosi sulle immagini dei palestinesi confinati in recinti angusti che ricordano più recinti per il bestiame e che, in seguito, si sono riversati verso i centri di distribuzione costringendo la squadra di sicurezza americana a sparare colpi di avvertimento in aria.

Non è un caso che Jake Wood, amministratore delegato della Gaza Humanitarian Foundation e coordinatore degli aiuti, si sia dimesso poco prima dell’inizio dell’operazione.

Il giorno successivo si è registrato un notevole miglioramento nella distribuzione degli aiuti, nonostante i tentativi di Hamas di interromperla. Netanyahu e l’Idf hanno unito le forze per dipingere l’operazione come un successo.

In linea con il suo modello più ampio di sviamento delle responsabilità, il primo ministro sembra cercare di stabilire una narrazione che ricordi l’assedio della Terza Armata egiziana durante la Guerra dello Yom Kippur del 1973: Israele era sul punto di vincere quando gli Stati Uniti sono intervenuti e hanno fermato l’operazione.

Se questo è il gioco di Netanyahu, è altrettanto credibile quanto il suo tentativo di presentare Zini come l’unica voce di avvertimento prima del 7 ottobre 2023, come il tenente Binyamin Siman Tov che, prima della Guerra dello Yom Kippur, aveva avvertito che i preparativi dell’Egitto per attraversare il Canale di Suez non erano un’esercitazione.

Netanyahu e il suo stretto alleato, il ministro degli Affari Strategici Ron Dermer, hanno venduto all’amministrazione Trump una versione riciclata di un concetto che aveva già fallito in Iraq: utilizzare i contractor statunitensi per separare la popolazione civile dalle organizzazioni terroristiche.

Viste le dolorose lezioni che gli Stati Uniti hanno imparato dagli interventi passati, è piuttosto sorprendente che l’amministrazione abbia accettato.

Anche nell’establishment della difesa israeliana, alcuni hanno avvertito che il modello avrebbe potuto fallire. Tuttavia, alla fine hanno seguito l’opinione di Zamir, secondo cui era comunque meglio adottare un quadro che tenesse le truppe dell’Idf lontane dal coinvolgimento diretto nello sforzo di distribuzione.

Nel frattempo, i leader dell’opposizione Yair Lapid e Avigdor Lieberman hanno affermato questa settimana che i fondi israeliani finanziano l’operazione di aiuto, un’accusa che Netanyahu ha negato con veemenza.

Come al solito, le affermazioni di Netanyahu vanno prese con le molle. Anche se Israele non sta acquistando direttamente gli aiuti, all’operazione è stato assegnato un budget enorme per gli standard umanitari: centinaia di milioni di dollari, una parte dei quali è stata convogliata alla SRS per coprire la sicurezza e gli stipendi.

Si tratta di margini di profitto eccezionalmente alti, resi possibili in parte da finanziamenti israeliani indiretti. Il personale di sicurezza statunitense sta lanciando missioni di distribuzione da basi adiacenti alla barriera di confine di Gaza.

In una conversazione con i soldati dell’IDF di questa settimana, hanno rivelato la loro paga: 1.700 dollari al giorno per una guardia di sicurezza e 2.500 dollari al giorno per un paramedico.

Per quanto riguarda il potenziale accordo sugli ostaggi, nella tarda serata di mercoledì l’inviato di Trump Steve Witkoff ha inviato una versione rinnovata di una proposta precedente.

Questa volta, l’offerta prevede il rilascio di dieci ostaggi vivi entro una settimana, insieme ad alcuni dei 38 corpi degli ostaggi, seguito da un cessate il fuoco della durata di circa due mesi, durante i quali inizieranno i negoziati per giungere a un accordo definitivo.

Sia Trump che Witkoff hanno nuovamente espresso ottimismo riguardo alle prospettive di porre fine alla guerra.

Le trattative per porre fine alla guerra sono in corso da oltre un anno, ma si sono intensificate a partire da febbraio.

L’amministrazione Trump punta a coinvolgere Netanyahu in un accordo parziale come trampolino di lancio per spingerlo ad accettare un accordo globale che preveda la restituzione di tutti gli ostaggi e dei corpi per la fine della guerra e il ritiro completo di Israele.

I negoziati degli Stati Uniti con Hamas sono stati incentrati sulla rigida insistenza del gruppo di ottenere garanzie vincolanti che l’amministrazione Trump faccia rispettare l’accordo completo.

Hamas teme che, senza tali garanzie, Israele possa riprendere le ostilità una volta conclusa la fase iniziale. A giudicare dalla rapida accettazione da parte di Hamas della proposta di Witkoff, sembra che tali garanzie siano già state fornite.

Inoltre, il nuovo quadro normativo prevede il ritorno al precedente metodo di distribuzione degli aiuti, il che significa che quello che Israele ha orgogliosamente presentato questa settimana come un grande risultato potrebbe presto essere abbandonato.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, parla raramente in pubblico, ma è sempre più evidente che sosterrebbe un accordo di cessate il fuoco che risparmi all’esercito il costoso compito di conquistare l’intera Striscia e che dia priorità al ritorno sicuro di tutti gli ostaggi.

Netanyahu, invece, considera il proseguimento della guerra di vitale importanza per la sopravvivenza del suo governo, ritardando le elezioni e rinviando l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale sui fallimenti del 7 ottobre.

Ora potrebbe non avere più scelta e potrebbe essere costretto a cedere alle pressioni di Trump per accettare un accordo parziale, anche se probabilmente cercherà un pretesto per riprendere i combattimenti in un secondo momento.

Le differenze di approccio nei confronti di Gaza e, forse, le opinioni contrastanti sul potenziale nuovo accordo degli Stati Uniti con l’Iran, hanno contribuito all’escalation di tensione tra Zamir, Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.

La scorsa settimana, l’Unità del Portavoce dell’Idf ha emesso un brusco rimprovero pubblico nei confronti di Zini, dopo che era stato rivelato che questi aveva discusso la sua potenziale nomina a capo dello Shin Bet con Netanyahu alle spalle di Zamir.

Il capo di stato maggiore ha anche licenziato Zini dall’esercito, annunciando la fine del suo servizio prima che la sua nomina fosse approvata dal Comitato Consultivo per le Nomine Senior o dalla Corte Suprema.

Nel frattempo, Zamir e Katz si sono scontrati attraverso una serie di dichiarazioni pubbliche conflittuali. Questa settimana, hanno discusso della decisione di Katz di impedire al Maggiore Generale Yifat Tomer-Yerushalmi, l’Avvocato Generale Militare, di parlare alla conferenza dell’Israel Bar Association a Eilat.

Tuttavia, questo è solo un sintomo e non il nocciolo della questione: Zamir ha ritrovato la sua strada e si rifiuta di agire come burattino o capro espiatorio del governo a Gaza.

Non sorprende che la moglie di Netanyahu, Sara, lo accusi del peccato più grave di tutti, il “Kaplanismo”, riferendosi ai manifestanti antigovernativi di Kaplan Street a Tel Aviv, perché ha detto che il rilascio degli ostaggi ha la precedenza sull’obiettivo di sconfiggere Hamas.

Anche se venisse raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, non significa che i sabotatori all’interno della coalizione di Netanyahu smetteranno di agire. Giovedì mattina, Katz e Smotrich hanno rilasciato una dichiarazione trionfale.

“Nel 58° anniversario della liberazione della Giudea e della Samaria”, si legge nella dichiarazione, il gabinetto di sicurezza ha approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Netanyahu appoggia questa mossa, segnalando che anche se la guerra a Gaza si arresta, Israele darà fuoco alla Cisgiordania.

La tempistica della decisione non è casuale, poiché arriva nel bel mezzo degli sforzi internazionali per rafforzare la posizione dell’Autorità Palestinese.

Il 17 giugno, Francia e Arabia Saudita terranno una conferenza a New York con l’obiettivo di ottenere un ampio riconoscimento internazionale dello stato palestinese. Questa domenica, diversi ministri degli Esteri arabi dovrebbero recarsi a Ramallah per un colloquio con il presidente palestinese Mahmoud Abbas proprio su questo tema.

Tra le crescenti critiche alla condotta dell’Idf a Gaza, che potrebbero portare a sanzioni da parte dell’Unione Europea, il governo sembra rispondere accelerando la creazione di ulteriori insediamenti in Cisgiordania.

All’inizio di questa settimana, l’Idf ha informato i giornalisti sull’operazione pianificata a Gaza, che sta avanzando lentamente.

Secondo un alto ufficiale, il Comando Sud avrà bisogno di circa due mesi per prendere il controllo di circa il 75% della Striscia, infliggere colpi significativi ad Hamas e costringere più di due milioni di palestinesi in tre enclavi lungo la costa del territorio.

L’Idf spera che questa strategia, unita al controllo congiunto israeliano-statunitense sulla distribuzione degli aiuti umanitari, porti Hamas a un punto di rottura.

Tuttavia, l’esercito non ha ancora ricevuto il via libera per un’avanzata rapida e le forze continuano a muoversi con estrema cautela. Negli ultimi due giorni, i quartieri generali delle divisioni sono stati addirittura sottoposti a nuove restrizioni sull’apertura del fuoco.

Nel frattempo, Hamas sembra evitare gli scontri diretti con le truppe israeliane, probabilmente in attesa di un cessate il fuoco che potrebbe porre fine all’assedio in corso. Gli scontri sono stati limitati principalmente ad attacchi mirati della guerriglia lanciati dai tunnel e dalle rovine degli edifici.

L’ampiezza dell’infrastruttura di tunnel di Hamas continua a stupire l’Idf. Quasi ogni settimana vengono scoperti nuovi rami e reti, molti dei quali erano sconosciuti all’intelligence militare.

L’esercito dichiara di aver schierato cinque divisioni a Gaza, ma in pratica solo tre sono impegnate in operazioni offensive. L’Idf deve ancora finire di organizzare e sistemare le truppe e il numero di riservisti che partecipano all’operazione rimane basso. (Questa settimana la Knesset ha approvato ufficialmente l’emissione di ordini di chiamata d’emergenza per altre centinaia di migliaia di persone, se necessario). All’apice delle ostilità, nel novembre 2023, più del doppio delle squadre di combattimento delle brigate ha combattuto a Gaza.

Gli ufficiali in servizio nella Striscia hanno raccontato ad Haaretz che le forze sono attualmente concentrate sull’ingegneria, che viene descritta come la creazione di uno spazio difensivo: la distruzione sistematica di case e infrastrutture con la logica professionale di proteggere i soldati.

In realtà, è difficile non sospettare che le motivazioni siano altre. Si tratta di una campagna di distruzione e vendetta, finalizzata in gran parte a far pagare un prezzo alla popolazione di Gaza.

E almeno alcuni dei responsabili non nascondono il loro obiettivo: impedire completamente il ritorno degli abitanti alle loro case e preparare il terreno per una massiccia espulsione della popolazione da Gaza.

La revoca delle restrizioni all’esportazione di bulldozer in Israele da parte dell’amministrazione Trump sembra aver risolto la carenza di macchinari per l’ingegneria delle truppe da utilizzare a Gaza. Ogni divisione dispone di una squadra di tre bulldozer di diverso tipo, che guida l’attività e mira a causare la massima distruzione.

Molti degli operatori delle macchine sono civili che ricevono uno stipendio elevato per ogni giorno di lavoro, come già riportato. Tra loro ci sono anche attivisti estremisti di destra provenienti dalla Samaria.

Nelle aree in cui opera l’Idf, non ci sono quasi più case abitabili. Circa due mesi fa, Zamir ha licenziato il capo del team di pianificazione del Comando Sud, il Brig. Gen. (ris.) Erez Winner, dopo aver perso dei documenti riservati.

Tuttavia, lo spirito di Winner continua ad aleggiare sulla squadra che ha lasciato. L’approccio concettuale dominante è quello del Ministro delle Finanze Smotrich e dei suoi simili, proprio sotto il naso del Capo di Stato Maggiore.

Nel corso della guerra, varie organizzazioni di destra hanno acquisito una notevole influenza sulle prospettive dell’Idf, sottoponendo piani e idee pratiche ai decisori politici e allo Stato Maggiore.

Negli ultimi mesi del 2024, prima del cessate il fuoco imposto da Trump nel gennaio di quest’anno, l’esercito ha operato in gran parte per attuare il “piano dei generali di riserva”, che mirava a svuotare la Striscia settentrionale dei suoi abitanti e a bloccare l’ingresso degli aiuti umanitari.

Questo piano è andato avanti nonostante l’opposizione pubblica alle idee espresse dal ministro della Difesa dell’epoca, Yoav Gallant, e dall’ex capo di Stato maggiore, Herzl Halevi.

A questi sviluppi erano coinvolti gli alti ufficiali delle riserve, insieme a organizzazioni di destra come il Forum per la Difesa e la Sicurezza di Israele (Habit’honistim), il Forum dei Comandanti e Combattenti delle Riserve e il Kohelet Policy Forum.

Quando le cose non sono andate come volevano, la destra ha attaccato i soliti sospetti, ovvero l’unità dell’Avvocato Generale Militare e il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori, ma la vera ragione del rallentamento è che Trump ha messo alle strette Netanyahu.

Ora è possibile che la storia si ripeta. Nelle ultime settimane, prima di passare a Zamir, la destra ha preso di mira Halevi, anche dopo le sue dimissioni.

La nuova tesi è che la guerra non è fallita per colpa di Netanyahu, che si è rifiutato di proporre un obiettivo politico per il giorno dopo e non è riuscito a sfruttare i risultati militari e di intelligence ottenuti contro Hamas.

La colpa, secondo questa visione, sarebbe dell’ex capo di Stato Maggiore, che ha insistito nel perseguire il “metodo dei raid” invece di prendere il controllo dell’intera Striscia di Gaza.

In pratica, l’Idf ha tenuto sotto controllo ampie zone della Striscia per molti mesi. Un controllo totale era impossibile, vista la quantità di riservisti che sarebbe stato necessario impiegare.

Attualmente, la percentuale di coloro che si presentano per il servizio di riserva non è impressionante, un fatto che l’Idf sta cercando di nascondere cooptando i riservisti volontari nelle unità esistenti per riempire i ranghi”.

Così Harel. Dal quadro che. Tratteggia emerge in primo piano la figura del “Cinico d’Israele”, colui che pur di sfuggire alle sue responsabilità porta avanti la guerra di annientamento e al tempo stesso è alla perenne ricerca di capri espiatori su cui scaricare le responsabilità dei fallimenti: Il “Cinico d’Israele”: Benjamin Netanyahu.