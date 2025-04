Gaza, l’obiettivo di Israele è una vittoria "senza compromessi": trattative ormai azzerate

globalist Modifica articolo

30 Aprile 2025 - 11.51

ATF

Nel corso di una cerimonia per il Giorno della Memoria sul Monte Herzl a Gerusalemme, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che l’obiettivo della guerra in corso contro Hamas è “una vittoria chiara, senza compromessi”. Un’affermazione che, di fatto, azzera ogni prospettiva di trattativa politica o negoziato in corso.

Secondo Katz, i soldati dell’IDF che hanno combattuto e sono morti durante l’invasione della Striscia di Gaza hanno assolto a “un impegno sacro: riportare a casa tutte le persone rapite, vive o morte”.

“Questo è il dovere supremo dello Stato di Israele, in nome della responsabilità reciproca e dell’unità del popolo – ha affermato il ministro –. È anche nostro dovere sconfiggere coloro che hanno massacrato i nostri cittadini in quel terribile sabato del 7 ottobre 2023, e fare in modo che nemici di questo tipo non si trovino più vicino ai nostri confini e non rappresentino più una minaccia per lo Stato di Israele. Il nostro obiettivo è una vittoria chiara, senza compromessi.”

Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione: la linea del governo Netanyahu è quella della prosecuzione del conflitto fino all’annientamento totale di Hamas, a prescindere dai costi umani e politici. In questo contesto, ogni tentativo di mediazione appare al momento archiviato.