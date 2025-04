Gli ostaggi di Gaza non devono essere sacrificati sull'altare dell'esistenza di Israele

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

21 Aprile 2025 - 18.37

ATF

Un titolo che è, al tempo stesso, un appello alla rivolta e un possente atto d’accuso nei riguardi di chi ha scelto, cinicamente, di sacrificare la vita degli ostaggi nella guerra di annientamento a Gaza.

A denunciarlo, su Haaretz, è Rogel Alpher.

Scrive Alpher: “Il primo ministro Benjamin Netanyahu sostiene che la guerra che Israele sta conducendo nella Striscia di Gaza è una guerra per l’esistenza stessa dello Stato. Nel frattempo, mentre gazawii innocenti e soldati israeliani vengono uccisi e feriti, la vita in Israele continua come sempre.

Un numero enorme di israeliani entra ed esce dall’aeroporto internazionale Ben-Gurion per divertirsi all’estero, nonostante il mondo esterno sia invaso da un’ondata di antisemitismo omicida. Durante la scorsa settimana, gli israeliani hanno viaggiato in tutto il Paese, anche nel nord e nel sud. Questa settimana i bambini sono tornati a scuola, riprendendo la loro routine. Gli scaffali dei supermercati e delle drogherie sono completamente riforniti. Noa Kirel si è esibita all’Hayarkon Park di Tel Aviv davanti a una folla di decine di migliaia di persone, senza che si verificassero problemi di sicurezza. Le strade del centro di Israele sono piene di gente come sempre. I caffè e i ristoranti di Tel Aviv sono affollati. Il problema più urgente per la maggior parte dei residenti di Tel Aviv rimane la mancanza di parcheggi.

Questo è ciò che Netanyahu chiama la Guerra di Rinascita.

A un mese dalla ripresa della guerra a Gaza, l’Idf cerca di nascondere la sua confusione e sostiene che se Israele accettasse ora di porre fine alla guerra e di ritirarsi da Gaza in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi, sarebbe una terribile capitolazione che provocherebbe altre migliaia di israeliani massacrati, stuprati e rapiti. Nonostante le agenzie militari e di sicurezza siano pronte a prevenire un’altra invasione da parte di Hamas, che è più debole rispetto al 7 ottobre, Netanyahu insiste: la fine della guerra comporterebbe un massacro immediato.

I cittadini di Israele sono attualmente al sicuro. Questo è evidente in tutto il paese. Lo puoi vedere. Guardano la versione locale di “Matrimonio a prima vista”, festeggiano la vittoria dell’Hapoel Tel Aviv in EuroCup, fanno shopping nei mercati all’aperto, si innamorano, pregano, dimenticano di fare i compiti per le vacanze. Vivere.

C’è solo un piccolo gruppo di israeliani che al momento non è al sicuro. Questo piccolo gruppo sta infatti lottando per la sua stessa esistenza. Questo piccolo gruppo è composto dagli ostaggi ancora trattenuti da Hamas.

E a questo piccolo gruppo, Netanyahu dice: “Ho deciso di sacrificarvi”. Per lui, gli ostaggi sono sacrifici umani e, in quanto primo ministro, ha il diritto di sacrificarli. Su quali basi? E per quale scopo? Perché la guerra possa continuare. Una guerra il cui scopo è la sua stessa sopravvivenza politica.

Guardate come sono felici gli ostaggi che sono stati liberati. Sono felici di essere in Israele. Sono felici di essere in Israele, perché, contrariamente alla menzogna di Netanyahu, non stanno combattendo per la loro stessa esistenza. Là, in cattività, hanno combattuto per la loro stessa esistenza. La vita in Israele è un paradiso rispetto alla vita in cattività.

Ai sacrifici umani si è sempre mentito. Nel corso della storia, sono state raccontate loro storie secondo cui gli dèi chiedono che vengano sacrificati e che questo sacrificio è necessario per la “stessa esistenza” della tribù. Che andranno in paradiso. Che la tribù prospererà grazie a loro. Sono tutte bugie. Il sacrificio umano è un omicidio.

Cittadini di Israele, in questi giorni le vite degli ostaggi vengono sacrificate sull’altare della vostra stessa esistenza. Questo è un sacrificio umano in vostro nome e per vostro conto.

Alon Ohel, Matan Zangauker, Elkana Bohbot e tutti gli altri ostaggi ancora in vita vengono sacrificati come vittime umane in quella che Netanyahu chiama la Guerra della Rinascita. Secondo Netanyahu, questo viene fatto per evitare che gli israeliani vengano massacrati, stuprati e rapiti. Secondo lui, l’unica cosa che si frappone tra gli israeliani e un altro massacro sono gli ostaggi. Sono lo scudo umano per i cittadini di Israele. Gli israeliani che sono bloccati negli ingorghi e mangiano moufleta per Mimouna sanno benissimo che Netanyahu sta uccidendo gli ostaggi: non per soddisfare i loro bisogni, ma i suoi.

Questo crimine viene commesso in loro nome. Gli israeliani devono sollevarsi in massa e dire: “No al sacrificio umano: no al sacrificio umano, non in nostro nome né per nostro conto. Non siamo barbari”.

Disobbedire, è la cosa giusta da fare

Amir Levin è un generale in pensione. Uno che di guerre ne ha combattute. Uno che ha visto la morte in faccia e a visto morire tanti commilitoni. Annota sul quotidiano progressista di Tel Aviv: “Il rischio di mettere in pericolo la vita degli ostaggi e dei nostri soldati – e il rischio di essere trascinati in crimini di guerra e di subire un colpo mortale alle Forze di Difesa Israeliane e alla nostra etica sociale – rendono impossibile rimanere inerti.

Quindi, con mani tremanti, nonostante non abbia mai creduto che sarebbe mai successo, sto scrivendo: Stiamo per disobbedire a un ordine. Disobbedire a un ordine è un passo pericoloso che sgretola le basi dell’azione dell’Idf. Ma il governo del Primo ministro Benjamin Netanyahu ci sta trascinando in una situazione in cui obbedire agli ordini sarebbe molto più pericoloso e dannoso, e distruggerebbe le basi ideologiche su cui è stato costruito l’esercito.

Per evitare che migliaia di soldati raggiungano una fase in cui non hanno altra scelta se non quella di disobbedire, i comandanti superiori devono farlo prima.

Capo di stato maggiore e generali di stato maggiore, dovete rifiutarvi di continuare una guerra inutile il cui vago obiettivo di “pressione su Hamas” non è stato raggiunto e il cui vero obiettivo sembra essere la guerra per il gusto della guerra.

Dovete presentare immediatamente al governo uno schema militare alternativo per raggiungere gli obiettivi della guerra: in primo luogo, restituire tutti gli ostaggi e garantire la sicurezza ai residenti delle comunità di confine di Gaza e del Negev settentrionale.

Certo, l’esercito non è autorizzato a dettare gli obiettivi di guerra al governo, ma devi far capire che da un punto di vista militare non c’è contraddizione tra gli obiettivi di guerra: restituire tutti gli ostaggi, sconfiggere Hamas e ripristinare la sicurezza nella zona di Gaza e nel Negev settentrionale.

Dovete convincerli che il modo militare giusto per riportare a casa gli ostaggi e sconfiggere Hamas è invertire l’ordine: prima restituire gli ostaggi e fermare la guerra, poi disarmare Hamas e sconfiggerlo.

Dovete far capire all’opinione pubblica e al governo che la fine della guerra in cambio della restituzione di tutti gli ostaggi non è un “prezzo”, ma un mezzo per raggiungere gli obiettivi.

Innanzitutto, perché la guerra, qualsiasi guerra, è una cosa terribile. E soprattutto perché la restituzione degli ostaggi e la fine della guerra consentiranno all’Idf di organizzare e mantenere la propria libertà d’azione per difendere e sconfiggere Hamas in condizioni e tempi migliori, senza rischiare la vita degli ostaggi.

Continuare la guerra nella sua forma attuale mette a rischio la vita degli ostaggi e ritarda il loro ritorno, forse per sempre, minacciando così i valori fondamentali dell’esercito e della nostra società.

Dopo aver presentato al governo un piano ben fatto per raggiungere gli obiettivi, il vostro dovere è quello di rifiutarvi di continuare la guerra senza riportare a casa tutti gli ostaggi o, per lo meno, di richiedere un periodo di tempo limitato (due o tre settimane, ma non di più!) al termine del quale Israele passerà a un piano militare alternativo se la missione non sarà stata portata a termine.

Capo di stato maggiore e comandanti dell’Idf, una volta che avrete un piano d’azione migliore, è vostro diritto e dovere prevenire l’insubordinazione prima che si diffonda e salvare l’Idf e Israele.

Sopra una guerra prolungata che non riesce a riportare indietro tutti gli ostaggi pende una bandiera nera, “che trafigge l’occhio e fa sollevare il cuore contro di esso, se l’occhio non è cieco e il cuore non è ottuso o corrotto”. Mi fido di te; il pubblico si fida di te. È così che si vince ed è così che “ogni madre ebrea saprà di aver affidato il destino dei suoi figli nelle mani di validi comandanti”, come disse il primo Primo ministro di Israele David Ben-Gurion nel 1963”.

A Gaza sono soli

Tra i giornalisti israeliani, Jack Khoury è tra i più addentro alla realtà palestinese.

Una realtà in macerie. Racconta Khoury, sempre su Haaretz: “Anche chi non crede che la maggior parte delle persone uccise a Gaza siano innocenti non può negare le immagini orribili del disastro umanitario che si sta verificando. L’uso della parola “guerra” per ciò che sta accadendo a Gaza è fuorviante e distorto. Ciò che sta accadendo a Gaza non è una guerra. È un assalto sfrenato di Israele contro persone che per lo più non sono coinvolte in alcuna attività contro di lui.

La “banca dei bersagli” di Israele si è esaurita da tempo. Non rimangono edifici amministrativi o “infrastrutture del terrore” e non c’è modo di dire se tutti i tunnel di Hamas siano stati distrutti. Gli attuali obiettivi terroristici di Israele sono i militanti che si vedono nei video della liberazione degli ostaggi. Ma non c’è modo di sapere se si tratta di agenti di Hamas o di semplici attori e comparse. In ogni caso, seguire ognuno di loro potrebbe richiedere mesi o anni. Se questo è il parametro per la “vittoria totale” a cui aspira il primo ministro, la strada è ancora lunga.

Israele sta attaccando dall’aria, dalla terra e dal mare i siti civili densamente popolati della Striscia di Gaza: accampamenti di rifugiati e sfollati, edifici traballanti che servono ancora come rifugi, come ospedali e scuole dell’Unwra. Il portavoce dell’Idf può parlare di “zona sicura”, ma a Gaza nessuno ha mai sentito questo termine.

Israele sostiene che anche in quei luoghi c’è terrorismo, che Hamas usa i civili come scudi umani, che i militanti di Hamas si nascondono tra la popolazione. Questo è stato affermato anche questa settimana dopo l’attacco all’edificio dell’ospedale Al Ahali a Gaza City.

In realtà, le uniche cifre disponibili mostrano che la maggior parte delle persone uccise e ferite nell’ultima serie di attacchi erano civili, soprattutto donne e bambini. Anche se si dubita della fonte di queste cifre – il ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas – le immagini non mentono.

Secondo i dati del ministero, dalla fine del cessate il fuoco il 18 marzo, 1.691 persone sono state uccise a Gaza. 595 di loro sono bambini, 308 donne e 105 anziani. Anche supponendo che il resto delle persone uccise siano militanti e terroristi, è probabile che la maggior parte delle persone uccise non sia coinvolta nel terrorismo.

Ma a parte queste persone uccise, dobbiamo ricordare che la catastrofe umanitaria che si sta verificando a Gaza sta mettendo due milioni di gazawi sull’orlo della morte per fame e malattie.

Da più di un mese, la Striscia di Gaza è completamente chiusa. Solo chi ha chiesto di andarsene ha il permesso di farlo, e Israele se ne vanta. Ogni sistema medico e umanitario è crollato, così come i sistemi educativi e sociali.

La scusa addotta da Israele è che la pressione sulla popolazione produrrà risultati nei negoziati per il rilascio degli ostaggi. Hamas sostiene che il rilascio degli ostaggi in un unico round è possibile se Israele accetta di porre fine alla guerra. Ma Netanyahu chiede di disarmare Hamas e di fargli rinunciare a ogni emblema di controllo e di governo.

Una simile richiesta non risolverà le divergenze. Israele continuerà a credere nella pressione militare e Hamas continuerà a sventolare l’unica carta che gli rimane: la vita degli ostaggi.

Hamas continua a non parlare in termini di sacrificio e di “Sumud”, il principio palestinese di attaccamento alla terra. Respinge le argomentazioni secondo cui utilizza i civili per proteggere i militanti, ma utilizza una retorica evasiva. Per Hamas, tutti i suoi agenti sono civili gazawi e nel momento in cui un militante si toglie l’uniforme, diventa un civile.

Questo è il modo di agire di Hamas, questa è la realtà sul campo e non c’è alcuna indicazione che possa cambiare. Nel frattempo, i civili che non sono realmente coinvolti si trovano tra due possibilità: morire o accettare di essere allontanati.

Le speranze che i residenti di Gaza riponevano in ogni tipo di entità astratta – la comunità internazionale, il diritto internazionale, il tribunale internazionale, il mondo arabo e islamico – si sono rivelate false. Israele si oppone a questo paragone, ma anche i civili di Gaza sono stati rapiti e trasformati in ostaggi. In Israele, alcune persone stanno ancora lottando per gli ostaggi. A Gaza sono soli”, conclude Khoury.

Soli. In attesa di morire. E il mondo sta a guardare. Ed oggi, il popolo di Gaza è ancora più solo. Si è spento uno degli ultimi difensori dei più indifesi: Papa Francesco.