Lo staff di Trump chiede il licenziamento di un giornalista per 'tradimento': ha criticato la Casa Bianca

globalist Modifica articolo

10 Febbraio 2025 - 22.21

ATF

Un funzionario dell’amministrazione Trump afferma che un giornalista della Voa dovrebbe essere licenziato per una notizia che ha pubblicato

Un alto funzionario dell’amministrazione Trump ha chiesto che un giornalista della Voice of America venga licenziato per una notizia di cui si è occupato.

L’articolo riportava un commento fatto da qualcuno che criticava gli sforzi per smantellare l’agenzia USAID.

Steve Herman, capo corrispondente nazionale per Voice of America, ha scritto sui social media che “eliminare l’USAID ‘rende gli americani meno sicuri in patria e all’estero’, afferma Skye Perryman, presidente di Democracy Forward”. Ha linkato i commenti di Perryman.

L’inviato speciale Richard Grenell ha affermato su X che “non è esagerato suggerire che questo sia un atto di tradimento. Non puoi lavorare contro le politiche ufficiali del governo degli Stati Uniti mentre sei pagato dai contribuenti statunitensi”.

Herman, ha suggerito Grenell, “dovrebbe essere licenziato immediatamente”.

Voice of America, un’agenzia finanziata dal governo degli Stati Uniti, impiega giornalisti per raccontare in tutto il mondo cosa sta succedendo negli Stati Uniti. È operativa dalla seconda guerra mondiale.

Lunedì Herman ha detto di non essere autorizzato a commentare.