Viaggio nel kahanismo, il fascismo in modalità israeliana

1 Febbraio 2025 - 22.33

Viaggio analitico nel pensiero e nell’azione del kahanismo, il fascismo in modalità israeliana oggi al governo dello Stato ebraico.

Viaggio nel kahanismo

Globalist compie questo “viaggio” attraverso l’analisi di tre autorevoli firme di Haaretz. Un “viaggio” che è anche un confronto di idee, non sempre coincidenti, che esistono nell’Israele che si oppone alla deriva kahanista e al governo che la incarna.

Israele non può combattere il kahanismo senza combattere la disperazione che l’ha scatenato

È la tesi sostenuta da Zehava Galon, già leader del Meretz, la sinistra laica e pacifista israeliana.

Osserva Galon: “La sinistra israeliana dovrebbe orientarsi verso un obiettivo: sbarazzarsi del kahanismo”, si legge nel titolo dell’articolo di Dmitry Shumsky su Haaretz di questa settimana. Non la fine dell’occupazione, che secondo l’autore è irrealizzabile al momento, ma una lotta che “è molto più raggiungibile, per quanto difficile: la sfida al mostro del fascismo kahanista”. Rispetto Shumsky e non credo che stia cercando di fare un’argomentazione scontata: “Zehava Galon difende la soluzione dei due Stati”. Ma ho quasi rinunciato a questo articolo. So benissimo che gli israeliani hanno scelto più volte di non votare per il percorso che ho proposto e che la fiducia nella soluzione dei due Stati è ai minimi storici. In realtà, è proprio questo il punto. Quello che stiamo vivendo oggi è il risultato inevitabile di anni di gestione del conflitto e non stiamo asfaltando gli artefici di questa illusione. Al contrario, ci viene detto che ciò che serve ora è un’ulteriore dose dello stesso veleno. Per anni ci è stato detto che “non è fattibile”, “il pubblico non è pronto”, “abbiamo provato di tutto”. E per tutto questo tempo le abbiamo provate davvero tutte, per il fine opposto: impedire l’unica soluzione che promette una vita normale. Ecco perché abbiamo trasferito milioni di euro ad Hamas ed ecco perché il governo ha preferito Hamas a Gaza a un accordo con l’Autorità Palestinese.

La lotta contro l’occupazione è ciò che ha dato alla sinistra una voce distinta. Dopo tutto, anche il centro è per “combattere gli estremisti”.

La sinistra è stata l’unico campo che ha osato parlare seriamente del prezzo insostenibile della follia che il governo ha chiamato “politica di sicurezza”. La sinistra sapeva anche che questa politica non era solo pericolosa in termini di sicurezza, ma era la principale responsabile della crescita del kahanismo

Per Itamar Ben-Gvir, il kahanismo sembra essere solo una piattaforma ideologia che gli permette di convincersi che anche un nullatenente come lui è migliore di un medico arabo, per esempio. Ok, ma non è questo il motivo dell’ascesa del kahanismo in Israele: il motivo è la disperazione.

È facile per i politici ben protetti vendere al pubblico la gestione dei conflitti. Non sono loro ad aver avuto paura di uscire in strada durante le violenze intercomunitarie del maggio 2021 e non sono stati i loro figli a essere presi in ostaggio il 7 ottobre di due anni dopo. Ma gli israeliani normali non ne potevano più. Cercavano una soluzione, qualcosa, e l’hanno trovata: il fantasma di Meir Kahane.

In un momento in cui la maggior parte dei politici utilizzava l’argomento “irrealizzabile”, gli esponenti dell’estrema destra come Ben-Gvir e Bezalel Smotrich sostenevano che una risposta in realtà esisteva: il trasferimento della popolazione, la brutalità e la dimostrazione di “chi comanda qui”. Sono riusciti a vendere questa illusione perché nessun altro era sul mercato.

Negli ultimi 15 anni, il mostro fascista kahanista ha rialzato la testa per una buona ragione. Questi sono gli anni in cui gli israeliani si sono assuefatti all’illusione di gestire il conflitto. Cosa ci hanno detto? Ci hanno detto tutto: che era possibile “ridurre” il conflitto fino a quando non avessimo risolto i nostri disaccordi. Avremmo continuato a vivere di spada e Hamas era una risorsa.

Per tutto questo tempo il mostro ha raccolto sempre più persone disperate, sempre più israeliani che non sopportavano più la violenza e il sangue, persone che volevano un futuro normale in questa terra – e in qualche modo lo hanno trovato nel kahanismo.

È impossibile combattere il kahanismo senza combattere la disperazione che lo ha fatto nascere. È impossibile continuare ad aspettarsi che gli israeliani vivano un’ondata di violenza dopo l’altra e dire loro che questo è “abbastanza buono”.

Questo è un fallimento e le persone che aspettano di raccogliere i cocci sono le più pericolose della società israeliana. Non è così che possiamo vincere, è il modo in cui possiamo solo perdere”, conclude Zehava Galon. Per quel poco che conta, chi scrive sposa appieno le argomentazioni e la conclusione a cui giunge Galon.

Quelle cerimonie in camicia bruna

Scrive, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Carolina Landsmann, il 21 novembre 2024: “Durante la cerimonia annuale di commemorazione di Meir Kahane, tenutasi questa settimana e riportata in modo agghiacciante da Nir Hasson di Haaretz, sono state proiettate alcune parti dell’intervista che Kahane rilasciò a Mike Wallace nel programma “60 Minutes” dopo la sua elezione alla Knesset nel 1984.

Guardarla consente una sorta di chiusura con il presente: Sono passati 40 anni in un batter d’occhio, dal giorno in cui Kahane fu eletto alla Knesset al giorno in cui il suo successore è entrato nel Ministero della Pubblica Sicurezza, dove sta ingrassando con i seggi della Knesset.

Israele è a un passo storico dal completare il processo di trasformazione delle frange ideologiche del sionismo – che sono diasporiche, religiose e razziste fino al midollo – nel suo mainstream. È allarmante che la maggior parte del percorso sia già alle nostre spalle. Ma c’è ancora molta strada da fare. C’è ancora spazio per scendere più in basso. Se davvero, come indica l’intervista, la kahanizzazione del sionismo era inevitabile, allora il Bibi-ismo è “solo” l’asino del messia del kahanismo. È consuetudine attribuire la brusca sterzata di Netanyahu al diritto al processo e al boicottaggio politico nei suoi confronti, ovvero come reazione al sentimento “just-not-Bibi”. È vero che Netanyahu e i suoi colleghi del Likud hanno escluso in passato di sedere con Ben-Gvir nel governo e si sono uniti a lui solo in assenza di una scelta politica, ma la Knesset non è l’unico luogo in cui si creano coalizioni.

Nella coalizione della vita, Netanyahu e Ben-Gvir sono amici dai tempi della resistenza agli accordi di Oslo e dell’incitamento contro Rabin. Due momenti sono sufficienti per riassumere l’incitamento che ha preceduto il suo assassinio: Netanyahu sul balcone di Piazza Sion e Ben-Gvir che tiene in mano il cofano dell’auto di Rabin.

Questa è anche la fonte della forza di Netanyahu, stranamente, su entrambi i lati dello spettro politico. Da un lato (la destra), Netanyahu è visto come un preparatore del terreno per completare il processo di kahanizzazione del sionismo e quindi deve essere sostenuto. Dall’altra parte (la cosiddetta sinistra) viene visto come una sorta di freno, anche se non deliberato, per fermare il completamento del processo. Non importa quanto nettamente si pieghi a destra o quanti kahanisti si circondino di lui, egli è sempre visto come separato da loro.

Dopo tutto, è ashkenazita, laico, ha frequentato il MIT. Quindi, anche se è vero che la “sinistra” lo combatte politicamente, lo fa senza infrangere le regole. La sinistra può lottare all’interno della legge, ma mai contro la legge. Anche se lo vede come primo ministro di default, nessuno dei suoi contestatori più accesi ha esitato prima di arruolarsi per andare in guerra sotto la sua guida. (Aspetta, quindi è un imbroglione o no?).

“Il loro incubo (della sinistra) è che Kahane diventi primo ministro”, dice Kahane nell’intervista a ‘60 Minutes’. C’è da chiedersi: Gli israeliani si presenterebbero ancora al servizio militare se Ben-Gvir fosse il primo ministro? La disponibilità a presentarsi ogni volta che Netanyahu alza la bandiera dimostra che c’è uno strato di fiducia in lui, sotto lo strato di sfiducia in lui. Se davvero non credessero affatto in lui – come si può dedurre dalle cose che dicono – sarebbe impensabile che siano disposti a sacrificare la vita dei loro figli nella guerra che sta conducendo.

Certamente non in una guerra che dura già da più di un anno, che è influenzata da interessi politici di sopravvivenza, che serve come scusa per rimandare il suo processo, che non aiuta a restituire gli ostaggi che causa danni senza precedenti agli abitanti di Gaza e che viene utilizzata come programma politico per l’occupazione, il trasferimento e gli insediamenti.

Tragicamente, sembra che solo quando l’“incubo” si avvererà, quando il processo sarà completato e il messia kahanista scenderà dall’asino bibiista, le tribù israeliane capiranno chi e cosa hanno servito. Ma a quel punto sarà probabilmente troppo tardi”.

Quel razzismo che disumanizza

Annota in proposito Benzi Gopstein,: “ Uno stretto consigliere dell’(ex) ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir, ha un piccolo e intelligente indovinello razzista che ama condividere in ogni occasione. “Perché Ismaele è descritto come pere adam (una “persona selvaggia”)? In ebraico dovrebbe essere adam pere, quindi perché la frase è stata invertita?” chiede al pubblico, per poi fornire subito la risposta: “Perché Ismaele è prima di tutto un selvaggio – pere – che poi assomiglia un po’ a una persona – adam”.

Martedì scorso, in occasione dell’evento annuale in memoria di Meir Kahane, ha ripetuto lo stesso materiale. A quanto pare il pubblico aveva già sentito la battuta, perché solo pochi hanno riso. Questa è stata solo una chicca di una serata all’insegna del razzismo e dell’odio crudo e senza fronzoli nei confronti della stampa, della sinistra e dei liberali, con appelli ai crimini di guerra e al trasferimento involontario.

Ma a differenza del passato, non si è trattato di un raduno di una piccola frangia del movimento, bensì di persone che sentono di essere davvero alla vigilia di un’opportunità per realizzare i sogni del rabbino Kahane. “Abbiamo avuto il privilegio di nascere in questo periodo, quando stanno accadendo grandi cose, con l’avvicinarsi del Messia e della Redenzione”, ha promesso Baruch Marzel, un leader veterano del movimento kahanista, che ultimamente si è posizionato alla destra anche di Ben-Gvir e Gopstein.

Diverse centinaia di sostenitori del movimento kahanista si sono riuniti in una sala per eventi ultraortodossi nel quartiere Romema di Gerusalemme. Erano presenti haredim, giovani delle colline e un discreto numero di soldati armati. Una piccola sezione femminile, allestita dall’altra parte di un divisorio, è rimasta piuttosto vuota. Questo movimento è prevalentemente maschile. Alcuni partecipanti indossavano magliette con la scritta “Ebrei: Vendetta” o ‘Trasferimento immediato’.

Gli stand vendevano oggetti come un braccialetto con la scritta “Benedetto sia Lui per non avermi reso un goy”, una toppa con il simbolo del pugno kahaniano, libri di Kahane, poster di Kahane e un libro in lode dell’assassino di massa Baruch Goldstein. Nel corridoio c’è stata una vivace conversazione su una teoria cospirativa del 7 ottobre: “Loro (i traditori dall’interno) non volevano che arrivassero 6.000 terroristi. Pensavano che sarebbe stata solo una piccola invasione e che la Yamam (l’unità antiterrorismo della polizia) se ne sarebbe occupata rapidamente, ma le cose sono andate fuori controllo”, ha detto una persona agli altri.

Gopstein, che, come ha riportato Haaretz la scorsa settimana, consiglia regolarmente Ben- su questioni di sicurezza e politiche (contrariamente alle smentite del ministro), è stato il conduttore e la forza guida della conferenza annuale. Ha dato il via alla serata con una confessione: “Vi svelerò un segreto che non è ancora stato reso pubblico. La settimana scorsa sono stato convocato per un interrogatorio al Lahav 433, il dipartimento speciale per i crimini informatici”. Ha detto di essere stato interrogato per reati di incitamento per le cose che ha postato su Telegram.

“Hanno ricevuto un ordine dal capo corniciaio, Gali”, ha osservato, riferendosi al Procuratore Generale Baharav-Miara. “Quella brutta donna che pensa di governare il Paese. Decide lei chi sarà il primo ministro, chi sarà il ministro della sicurezza nazionale, chi saranno i giudici e quali saranno le sentenze”, ha sbottato Gopstein. “Non le piace che il ministro della Sicurezza nazionale abbia cambiato lo status quo sul Monte del Tempio e che gli ebrei si inchinino lì”.

Lo stretto consigliere del ministro ha condiviso un’altra parte della sua visione del mondo, riguardanti le sanzioni i che molti paesi, tra cui Stati Uniti (ma appena insediatosi alla Casa Bianca, Trump le ha revocate, ndr) , Inghilterra, Francia e Australia, gli hanno imposto. Ho pensato: “Perché sta succedendo a noi? A cosa ci servono queste sanzioni?”, ha chiesto retoricamente. La sua risposta: Sono destinate a dimostrare agli ebrei che possono andare d’accordo senza i goyim”.

“Diciamo costantemente a Israele: non fidarti dei goyim, non riporre la tua fiducia in queste armi, perché alla fine è Dio che ti aiuterà”, ha dichiarato. “Mia moglie è arrabbiata perché non c’è una carta di credito, io sono infastidito dal fatto che abbiano chiuso la mia Gmail. Hanno chiuso tutto quello che potevano, ma con l’aiuto di Dio continueremo fino alla vittoria”.

Quando Moshe Feiglin annunciò che si sarebbe candidato alle prossime elezioni e spiegò il suo piano di “emigrazione volontaria”, Gopstein lo rimproverò. “Incoraggiare l’emigrazione è un bene per la politica, ma dovrebbe essere fuori, fuori tutti”, ha detto, usando un gesto ampio con il braccio per illustrare il suo punto di vista.

Anche il rabbino Dov Lior, il leader spirituale del movimento, ha un’abitudine. Sbaglia deliberatamente la pronuncia del termine “palestinesi” e dice che sono “selvaggi inaffidabili”. Distorce anche la parola “democrazia” e poi spiega le differenze tra ebrei e non ebrei: “Un ebreo mangia e un ebreo mangia, ma un ebreo vive per mangiare e un ebreo mangia per vivere”.

Lior spiega anche perché gli ebrei non devono partecipare alle Olimpiadi: “Per un goy, il divertimento e i giochi sono lo scopo della vita. Come può Israele inviare delegazioni per giocare alle Olimpiadi? Tutti i tipi di giochi con persone che corrono alla ricerca di una palla e poi, quando la raggiungono, la prendono a calci. Non capisco. Corre dietro al pallone solo per calciarlo. Cos’è questo?”, ha detto, suscitando molte risate da parte del pubblico.

In seguito, la canzone di Ariel Zilber, “Kahane was Right”, è stata proiettata su un grande schermo. Il ritmo è simile a quello della sua classica canzone “Rutzi Shmulik”, ma il testo è molto più cupo: Ha visto cosa stava per accadere; ha gridato, ha urlato, ha avvertito/ In questa terra c’è posto solo per il popolo ebraico”. Kahane aveva ragione, Kahane aveva ragione”.

Sono stati poi mostrati alcuni estratti di interviste a Kahane stesso, tratte da un episodio del 1984 di “60 Minutes”, dopo la sua elezione alla Knesset. “Gli arabi sono un cancro e non c’è coesistenza con il cancro”, dichiarò Kahane. Nel corso della serata, Kahane fu lodato più volte come un “profeta” che aveva previsto la guerra e il pericolo che gli ebrei dovevano affrontare. Verso la fine dell’intervista, c’è stata un’altra profezia: “Il loro incubo (della sinistra) è che Kahane diventi primo ministro”.

“Non credi davvero che lei diventerà primo ministro”, disse l’intervistatore Mike Wallace.

“Lo spero, per salvare gli ebrei dagli arabi e da loro stessi”, rispose Kahane con un lieve sorriso”.

Il nostro viaggio nel kahanismo finisce qui. L’incubo continua.