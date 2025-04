Qatargate, BibiLeaks: le accuse si stanno diffondendo intorno a Netanyahu

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Aprile 2025 - 17.23

ATF

Per competenza, equilibrio, ricchezza e pluralità di fonti documentali, Amos Harel è, giustamente, considerato tra i più autorevoli analisti politici israeliani.

Lo conferma in questa analisi per Haaretz, dal titolo:

Le accuse si stanno diffondendo intorno a Netanyahu, che rimane incontaminato – per ora

Scrive Harel: “Ovunque si guardi, sembra che il primo ministro Benjamin Netanyahu sia coinvolto in un conflitto di interessi. Non si tratta solo dell’ovvio, l’affare Qatargate, in cui l’Ufficio del Primo ministro è invischiato fino al collo, mentre lui stesso cerca maldestramente di sbarazzarsi del procuratore generale, Gali Baharav-Miara, e del capo del servizio di sicurezza Shin Bet, Ronen Bar.

Il mese scorso, Netanyahu ha ordinato la ripresa della guerra nella Striscia di Gaza, mettendo così a repentaglio la vita degli ostaggi ancora detenuti e dei soldati che si stanno recando nell’enclave. Sta portando avanti una politica di offesa in Siria e in Libano, accompagnata da continui attriti e dalla presenza militare in entrambi i paesi. Inoltre, secondo i numerosi resoconti dei media stranieri, è possibile che sia imminente anche un attacco israeliano in Iran.

Una persona che ha preso tutte le decisioni in queste delicate questioni è in grado di farlo in modo schietto e concreto, nonostante sia immerso in un duello con le autorità legali? I numerosi video che ha pubblicato questa settimana, quasi quotidianamente, contro il sistema giudiziario e lo Shin Bet, testimoniano un leader lucido che ha il pieno controllo della situazione?

Questa settimana le Forze di Difesa Israeliane hanno ampliato la loro attività a Gaza. Non si tratta ancora della grande guerra che Eyal Zamir aveva promesso al governo quando è diventato capo di stato maggiore dell’Idf. Attualmente nella Striscia operano tre comandi di divisione, con un ordine di battaglia ridotto e senza un richiamo speciale di riservisti.

La preoccupazione per i soldati che non si presentano in servizio su larga scala aleggia su tutti i piani dell’esercito. In alcune unità si presenta appena il 50% dei soldati. Il problema è più pratico che politico. È vero che il consenso sulla condotta della guerra è stato eroso dalle azioni del governo, ma per lo Stato Maggiore la minaccia più urgente riguarda le difficoltà personali dei riservisti. Quando si tratta del carico imposto loro, molti hanno già superato il punto di rottura. Questo rappresenta un ostacolo più rilevante per il conseguimento degli obiettivi della guerra rispetto alla crescente opposizione alla leva militare.

Lo scopo dell’ampliamento dell’operazione dell’Idf, come dichiarato mercoledì dal ministro della Difesa israeliano Katz, è aumentare la pressione su Hamas affinché l’organizzazione terroristica scenda a compromessi nei negoziati per la prosecuzione dell’accordo sugli ostaggi. Le sue osservazioni hanno il sapore di una dichiarazione coordinata con gli americani, e forse da loro originata. Non è un caso che, negli ultimi giorni, Steve Witkoff, l’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sia scomparso dalla mappa dei media. A quanto pare, l’amministrazione ha lasciato a Israele lo spazio per un’azione militare, nella speranza di migliorare la sua posizione negoziale nei colloqui, anche se probabilmente sarà limitata nel tempo.

Il messaggio attuale di Washington è che se Israele volesse combattere a Gaza, sarebbe il benvenuto e l’amministrazione gli fornirebbe tutte le armi necessarie. Le cose potrebbero però essere un po’ diverse in futuro: il mese prossimo Trump dovrebbe visitare l’Arabia Saudita. È improbabile che voglia che le immagini della guerra a Gaza oscurino la sua visita.

Nelle ultime due settimane sono state avanzate proposte americane, israeliane e palestinesi per il ritorno all’accordo sugli ostaggi. In linea generale, Israele sembra intenzionato a rilasciare 11 ostaggi in una prima fase (sembra che tra i 59 prigionieri ancora detenuti a Gaza ve ne siano 21 ancora in vita). Hamas è disposto a rilasciare cinque ostaggi vivi. In questo caso, esiste una possibile area di accordo tra le due richieste. Tuttavia, prima di questo, ci sarà un reciproco salasso che il governo presenterà all’opinione pubblica come un passo obbligato sulla strada della vittoria.

All’inizio della riunione di gabinetto di domenica, Netanyahu ha illustrato gli obiettivi della guerra. Gli obiettivi che ha fissato sono più ambiziosi. Secondo il Primo ministro, al termine dell’operazione militare israeliana, Hamas deporrà le armi, i suoi esponenti di spicco potranno lasciare il Paese e “consentiremo il piano Trump per l’emigrazione volontaria”. Se Netanyahu spera di raggiungere questi obiettivi, dovrà esercitare una pressione militare molto più forte. Tuttavia, non è affatto certo che ci riuscirà e c’è il rischio che la maggior parte degli ostaggi muoia durante l’operazione.

Katz ha parlato con i corrispondenti militari che ha portato in visita nel sud del Libano. Ai giornalisti è stato detto che era vietato pubblicare l’intenzione dell’Idf di circondare Rafah da nord-est, parallelamente all’avanzata nel corridoio di Philadelphia. A tal fine, l’Idf avrebbe preso il controllo del corridoio Morag, che passa attraverso le rovine dell’omonimo insediamento ebraico situato tra Khan Yunis e Rafah.

Il divieto di pubblicazione era motivato dalla preoccupazione per la sicurezza delle truppe. Questo non ha impedito a Netanyahu di vantarsi della conquista di Morag in un video pubblicato poche ore dopo. Come al solito, ha strizzato l’occhio ai coloni e ai partiti di estrema destra della coalizione, che sperano di annullare il disimpegno di Israele da Gaza del 2005 e di ristabilire gli insediamenti israeliani nella Striscia.

Nel frattempo, l’Idf ha annunciato l’avvio di una propria indagine sull’episodio aberrante di Rafah, in cui, nelle prime ore del 23 marzo, 15 paramedici e operatori umanitari palestinesi sono stati uccisi e i loro corpi sono stati successivamente ritrovati in una fossa comune. Un patologo che ha esaminato i corpi ha dichiarato che le vittime sono state uccise da colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata. Tuttavia, a seguito di un esame preliminare, l’esercito ha dichiarato che non si è trattato di un massacro e che alcune delle persone uccise sono state identificate come personale di Hamas e sospettate di aver utilizzato le ambulanze per attività militari.

È possibile che i soldati israeliani abbiano ucciso a sangue freddo gli operatori umanitari? L’Idf non conferma né smentisce, ma afferma che è in corso un’indagine.

Nel frattempo, in Cisgiordania, i coloni hanno perpetrato due pogrom particolarmente violenti in due villaggi nelle zone di Nablus e Hebron. In Siria, un rabbino di 82 anni, veterano del movimento degli insediamenti e leader religioso, ha visitato le truppe dell’Idf in uniforme e indossando i suoi gradi (almeno questa volta, nessun soldato è stato ucciso mentre assicurava l’inutile avventura). In occasione della festività imminente di Pasqua, sono stati organizzati diversi eventi civili che prevedono escursioni transfrontaliere nelle alture siriane del Golan. Come dicevano i poliziotti di Londra nelle vecchie commedie britanniche: “Andatevene, non c’è niente da vedere qui”.

La vicenda del Qatargate è come una granata viva che si trova già da tempo nella stanza. A un certo punto, è diventato chiaro a tutte le persone coinvolte che sarebbe esplosa. Netanyahu potrebbe essere la vittima principale, anche se, per il momento, ha solo testimoniato alla polizia e non è considerato un sospettato. Per lui il danno potenziale è doppio.

In primo luogo, se qualcuno dei suoi consiglieri sospettati dovesse decidere di collaborare con gli inquirenti, non si può sapere quali segreti verrebbero a galla. In secondo luogo, anche se accettiamo che ciò che Trump ha detto sui suoi elettori (“Potrei stare in mezzo alla Fifth Avenue e sparare a qualcuno, e non perderei nessun elettore”) sia applicabile anche a Netanyahu, l’evento attuale potrebbe essere un ponte troppo lungo anche per lui.

Almeno alcuni elettori del Likud potrebbero iniziare a nutrire sospetti riguardo al fatto che i dipendenti dell’ambiente del primo ministro abbiano ricevuto denaro dal Qatar, prima della guerra e anche durante. Una storia di questo tipo, soprattutto se verranno rivelati ulteriori dettagli sui legami economici segreti con il Qatar negli ultimi dieci anni, potrebbe danneggiare Netanyahu anche tra gli elettori di destra. Tuttavia, al momento è difficile capire come possa influire sulla stabilità della coalizione, che è stata garantita dopo l’approvazione del bilancio.

Questa settimana, nei suoi numerosi video di smentita, Netanyahu ha sostenuto che il Qatar è un “Paese complesso” e che il suo portavoce senior, Yonatan Urich, non ha partecipato a incontri segreti sulla sicurezza. Tuttavia, Urich ha frequentato l’Ufficio del Primo Ministro e il Ministero della Difesa di Kirya a Tel Aviv, luoghi in cui le persone sono esposte a informazioni di sicurezza di alto valore. Negli ultimi anni, gran parte dei rapporti sulla sicurezza è trapelata ai corrispondenti politici e diplomatici. Non è difficile indovinare quale sia stato uno dei canali centrali attraverso cui le informazioni sono passate.

All’inizio della guerra, fu riportato che Urich era stato visto in uniforme nella Kirya, anche se non era stato chiamato per il servizio di riserva. All’inizio della guerra, Eli Feldstein, il secondo sospettato di Qatargate, fu assunto dall’Ufficio del Primo Ministro come portavoce e collegamento con i corrispondenti militari (con alcuni di loro, in ogni caso). L’ufficio cercò di ottenere che l’unità dei portavoce dell’Idf finanziasse il suo impiego, con la scusa del servizio di riserva, ma l’esercito rifiutò. L’IDF ha sostenuto di non dover sottoscrivere l’attività di una persona il cui compito principale è quello di attribuire la piena responsabilità degli errori del 7 ottobre allo Stato Maggiore.

Dopo gli arresti e gli interrogatori di Qatargate, è scoppiata una seconda bufera quando, sotto la nota veste di “fonte politica”, è stato riferito che i consiglieri sono sospettati di sfruttare la loro posizione per promuovere il Qatar e non solo Netanyahu. L’ufficio, e in particolare l’attuale portavoce, che non viene menzionato come sospettato nella vicenda, ha reso ultimamente del tutto ridicola la maschera della fonte politica, considerata in passato un legittimo strumento di lavoro.

Il fatto che gli investigatori stiano indagando sui giornalisti (tra cui il caporedattore del Jerusalem Post Zvika Klein, che è stato trattenuto per un interrogatorio) sembra eccessivo. Tuttavia, se questo porterà a una situazione in cui i giornalisti smetteranno di diffondere notizie senza prima rifletterci sopra, forse l’opinione pubblica israeliana ne trarrà beneficio.

Nella sua testimonianza, Netanyahu ha affermato di non essere a conoscenza dei pagamenti del Qatar ai suoi consiglieri. Supponiamo che stia dicendo la verità. Ma com’è possibile che una persona che controlla ossessivamente i messaggi che arrivano ai media, come lui, non abbia fatto domande al suo staff riguardo ai frequenti rapporti a favore del Qatar da fonti politiche?

Il sospetto è che la campagna condotta dai consiglieri per i qatarini non fosse solo positiva, volta a sbiancare la corruzione, ma anche negativa, volta a screditare l’Egitto, il mediatore concorrente. Le prime avvisaglie si sono avute già lo scorso dicembre, dopo l’arresto di Feldstein e del sottufficiale di riserva dell’Intelligence militare, Ari Rosenfeld, nel cosiddetto caso BibiLeaks di documenti riservati e la fuga di notizie al giornale tedesco Bild. In un secondo momento, i giornali hanno riferito che anche un altro documento dell’Intelligence militare era stato trasmesso a Feldstein, contenente un’accusa (poi smentita) secondo cui l’intelligence egiziana avrebbe deliberatamente fuorviato Ronen Bar alla vigilia del massacro del 7 ottobre, contribuendo così all’inganno di Hamas.

In seguito, nel mese di febbraio di quest’anno, sono trapelate notizie bizzarre in Israele e all’estero, secondo cui l’Egitto stava preparando l’esercito per uno scontro con Israele nel prossimo futuro. In effetti, ci sono segnali di un comportamento problematico da parte dell’Egitto nella Penisola del Sinai, come la costruzione di grandi quartieri generali e piste di atterraggio per gli aerei, ma le prove presentate includevano apparentemente il riciclaggio di vecchi rapporti. Anche il nuovo ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, è stato ingannato e ha diffuso le accuse.

Ora sorge il sospetto che tutto ciò faccia parte di una mossa partita dall’ufficio di Netanyahu, ma che sia stata fatta in nome dei qatarini contro l’Egitto. Se ciò venisse dimostrato, si rischierebbe di giocare con il fuoco per scopi economici e personali. L’ultima cosa di cui Israele ha bisogno ora è una faida diplomatica pubblica con l’Egitto, figuriamoci un’escalation militare. Questa settimana alcuni veterani dell’intelligence israeliana hanno paragonato i sospetti su cui si sta indagando alle azioni dell’agente del Mossad Yehuda Gil, un agente che falsificò le informazioni che presumibilmente provenivano da un agente siriano e che portarono Israele sull’orlo della guerra con il regime di Assad nell’estate del 1996.

Gli ultimi rapporti illustrano la portata e la sofisticazione della macchina del fango creata contro Netanyahu, che ora, nel corso naturale delle cose, si è spostata per servire anche altri interessi. È forse comprensibile che i principali sospettati siano preoccupati di oltrepassare le linee. Questo mostro potrebbe ancora rivoltarsi contro i suoi creatori. Nella delibera sulla detenzione dei sospetti, il giudice Menahem Mizrahi ha sostenuto che Urich può essere considerato un dipendente pubblico, anche se ufficialmente è stato assunto dal Likud e non dall’ufficio di Netanyahu.

Si tratta di un’argomentazione importante, anche se preliminare, perché apre la strada a un’incriminazione per violazione della fiducia. Nir Hefetz, un consulente mediatico di Netanyahu con più esperienza, è stato distrutto dalle pulci nella sua cella di detenzione e da sporchi trucchi investigativi nel 2018, quando ha respinto le prove dello Stato contro di lui. Finora non si sono verificati casi di ribellione simili da parte dei nuovi interinali.

Nel frattempo, il cerchio di Netanyahu si comporta come in un episodio de I Soprano. Nei suoi video, Netanyahu aggiunge un tocco personale, ma tutti gli altri elementi del dramma sono già stati visti nelle serie mafiose del passato. Tra questi, il pellegrinaggio dello staff di Netanyahu per una dimostrazione di solidarietà nei confronti di Urich durante l’udienza per prolungare la sua detenzione; l’insolito arrivo della madre di un altro sospettato, Israel Einhorn, al processo di Netanyahu; e naturalmente, l’avvocato che in qualche modo riesce a rappresentare diversi sospettati contemporaneamente, oltre al principale.

Tutto questo è davvero affascinante e mozzafiato, ma è meglio non lasciarsi distrarre da una questione più importante: la sorte degli ostaggi. Come ha notato il mio collega Amir Tibon questa settimana su X, le due vicende – Qatargate e BibiLeaks – riguardano il peccato originale di Netanyahu e del suo ufficio, ovvero l’abbandono degli ostaggi. I sospetti sono ancora più gravi: Feldstein è sospettato di aver trasmesso il documento riservato a Bild per interferire con le manifestazioni a favore dell’accordo che si sono svolte dopo l’uccisione di sei ostaggi a Rafah lo scorso agosto. Secondo i sospetti, lo sforzo al servizio dei qatarini consiste nel minare lo status dell’Egitto come mediatore centrale”.

Così Harel. Che Netanyahu sia campione mondiale di resistenza è cosa acclarata. Fino a quando?