Il presidente slovacco Fico vota per le europee dopo l'attentato

8 Giugno 2024 - 13.10

ATF

Robert Fico, il politico populista strettamente alleato dell’ungherese Viktor Orbán e promotore di una politica estera più amichevole nei confronti della Russia si è mostrato dopo l’attentato e ha scritto sui social media:

Ho votato in ospedale perché anche queste elezioni sono importanti. È necessario votare per gli eurodeputati che sosterranno le iniziative di pace e non la continuazione della guerra.

Il consenso dei paesi occidentali dato all’Ucraina ad utilizzare armi occidentali per attaccare obiettivi sul territorio russo è solo una prova che le grandi democrazie occidentali non vogliono la pace, ma un’escalation delle tensioni con la Federazione Russa, che sicuramente avverrà.

Come primo ministro della Repubblica slovacca, non trascinerò la Slovacchia in avventure militari simili e, nell’ambito delle nostre limitate possibilità slovacche, farò tutto il possibile affinché la pace abbia la priorità sulla guerra.