Londra, il 200 mila persone in piacca per il cessate il fuoco immediato a Gaza

31 Marzo 2024 - 01.48

Oltre 200 mila persone hanno manifestato a Londra chiedendo il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza: si tratta dell’undicesima protesta organizzata nella capitale britannica dall’inizio del conflitto lo scorso 7 ottobre. La protesta è stata organizzata Campagna di Solidarietà Palestinese, Stop alla Guerra e Campagna per il Disarmo Nucleare.

Al termine della manifestazione, alla quale hanno partecipato persone di tutte le età e intere famiglie, sono intervenuti l’ex leader del partito laburista britannico Jeremy Corbyn e l’attore britannico-egiziano Khalid Abdalla. Corbyn ha criticato i governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di altri paesi per aver continuato lo «spaventoso commercio di armi con Israele» e ha affermato che ciò che viene visto in tempo reale sulla televisione globale è «l’insensata distruzione della vita» a Gaza.

Abdalla da parte sua ha spiegato che avrebbe partecipato alla protesta con i suoi figli e ha detto che sogna un mondo in cui non sia più necessario chiedere la fine dell’occupazione in Palestina. «Non possiamo permettere che ciò continui per un’altra generazione», ha affermato.

Sebbene la marcia tra Russell e Trafalgar Square nel centro di Londra si sia svolta pacificamente, la polizia ha arrestato un uomo che promuoveva il sostegno a Hamas, organizzazione vietata nel Regno Unito.

La protesta si è svolta in occasione della Giornata della Terra, significativa per gli arabi e i palestinesi israeliani: come ricordano gli organizzatori, commemora gli eventi del 30 marzo 1976, quando sei palestinesi furono uccisi dallo Stato di Israele mentre protestavano contro l’usurpazione del loro territorio.