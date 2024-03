Sondaggi politici: cresce la fiducia per l'economia Usa ma non per Trump

Powered by

11 Marzo 2024 - 01.46

L’anno scorso la crescita degli Stati Uniti è stata la più forte di tutte le grandi economie avanzate, e l’inflazione è scesa più rapidamente del previsto. La disoccupazione rimane vicina ai minimi storici e a gennaio l’economia ha registrato 275.000 nuovi posti di lavoro, battendo le previsioni. L’S&P 500 ha raggiunto i massimi storici nei giorni scorsi.

Da parte sua Biden, nel discorso sullo Stato dell’Unione, ha fatto presente: «Ho ereditato un’economia che era sull’orlo del baratro. Ora la nostra economia è invidiata da tutto il mondo», ha detto.

Ma secondo il sondaggio, gli americani sembrano scettici anche se l’economia resta comunque un tema di grande interesse: in particolare, l’inflazione si conferma la principale fonte di stress per l’80% degli elettori, in calo solo marginale rispetto all’82% di novembre.

Secondo il sondaggio, Trump invece ha mantenuto un vantaggio significativo sugli elettori in materia di economia: il 40% ha dichiarato di fidarsi della sua gestione, contro il 34% di Biden. Uno su cinque ha dichiarato di non fidarsi di nessuno dei due.

Tra gli indipendenti autodefiniti, solo il 16% ha dichiarato di fidarsi più di Biden che di Trump sull’economia, mentre il 29% ha scelto Trump.

Le opinioni degli indipendenti, ricorda il FT, rappresentano un problema per Biden, che ha bisogno di persuadere gli elettori di alcuni stati critici a votare di nuovo per lui per vincere la rielezione.