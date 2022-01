Il Principe Andrea a processo negli Usa per violenza sessuale, il gelo di Buckingam Palace: "No comment"

globalist

12 Gennaio 2022

Andrea d’Inghilterra, il principe coinvolto nello scandalo Epstein, andrà a processo negli Stati Uniti. La richiesta del duca di York di archiviare la causa civile intentata dalla sua accusatrice Virginia Giuffré è stata respinta da un giudice statunitense.

Giuffré ha denunciato che Jeffrey Epstein, finanziere suicida in carcere dove si trovava in seguito alla condanna per molestie sessuali, insieme all’allora fidanzata Ghislaine Maxwell, recentemente condannata per traffico sessuale, l’avevano costretta a fare sesso con il principe Andrea quando aveva 17 anni.

Lo scorso anno, Giuffré ha intentato una causa verso il duca di York, che ha sempre negato le accuse. Ma il processo andrà avanti e per pagare le spese processuali il reale ha dovuto mettere in vendita il suo chalet in Svizzera.

Quello che arriva da palazzo reale è un imbarazzato no comment di fronte alla decisione della giustizia statunitense di non archiviare la causa contro il principe Andrea. «Non commentiamo una vicenda legale in corso», ha tagliato corto un portavoce di Buckingham Palace in relazione al caso innescato da accuse di abuso sessuale risalenti al 2001.