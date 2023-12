Volti scavati, corpi scheletrici, muoiono di fame e di dissenteria: i bimbi del ghetto di Gaza

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

28 Dicembre 2023 - 20.18

Bambini dai colti scavati, dai corpi scheletrici, che si aggirano tra le macerie alla ricerca di qualcosa da mangiare. Bambini divorati dalla dissenteria, con lo sguardo perso nel vuoto. Quei bimbi assomigliano ai bimbi del ghetto di Varsavia. Sono i bimbi del ghetto di Gaza.

Il ghetto di Gaza

Leggete con attenzione partecipe quanto scritto, su Haaretz, dal dottor Michal Feldon. Il dottore Feldon è un capo pediatra presso lo Shamir Medical Center.

“Circa una settimana fa, una bambina di 7 anni è stata portata morta al pronto soccorso pediatrico dello Shamir Medical Center nel centro di Israele. Soffriva di estremo sottopeso e il suo corpo mostrava segni di negligenza e lesioni fisiche. I suoi genitori sono stati arrestati dalla polizia per essere interrogati, e ogni persona ragionevole che ha saputo della storia è rimasta sbalordita, arrabbiata e senza parole.

Viviamo in una società benestante. Anche nel contesto della povertà in Israele, è molto raro che i bambini sperimentino una fame e una malnutrizione significative. Quando noi – come pediatri o come cittadini comuni – ci imbattiamo in una situazione che coinvolge la fame o la fame di un bambino, siamo scioccati, ci mobilitiamo per aiutare e ci assicuriamo di indagare pienamente sul problema.

Siamo cresciuti su storie dell’Olocausto; di persone che rubavano il pane ammuffito, che cercavano di lenire la fame con le bucce di patate; di madri che morivano di fame, letteralmente, in modo che i loro figli potessero mangiare. Siamo, dopo tutto, una nazione infestata, il cui DNA contiene un terrore esistenziale di carenza di cibo e tutte le loro implicazioni.

Nel ghetto di Varsavia, durante la seconda guerra mondiale, uno degli studi più estesi e ben documentati sugli effetti fisiologici e psicologici della fame è stato condotto da una equipe di medici ebrei che sono stati imprigionati nel ghetto, guidati dal dottor Israel Milejkowski. Sono stati in grado di dimostrare il danno significativo che si verifica quando l’apporto calorico scende al di sotto di 500 calorie al giorno (a volte circa 200 calorie al giorno) nei bambini e negli adulti.

Hanno registrato la causa della morte che era determinata dalla fame, ma anche il sottopeso, la cessazione della crescita dell’altezza, la menomazione intellettuale e i problemi di comunicazione. Le principali vittime sono stati i bambini.

Qui, ad esempio, c’è questa descrizione scioccante, nota a tutte le persone che sono state cresciute ed educate in Israele, dal libro del 1946 “Salamandra” di Ka-Tzenik (Yehiel De-Nur). La citazione è tratta dall’edizione inglese del 1977, “Sunrise over Hell”, tradotta da Dina De-Nur:

“Accinti a venire all’aperto c’erano i musulmani: esseri umani, non più pesanti delle loro ossa, con ragnatele per l’intestino. Ciò che distingueva i musulmani era la sua incapacità di provare fame, o, se è per questo, di mangiare. Quindi, qualsiasi arrivaste rilevato trascinare con sé due porzioni di pane ha ottenuto il riconoscimento immediato come il Mussulman che era diventato; non in virtù dell’improvvisa eredità in cui era entrato. Tanto quanto per l’imminente lascito di esso ai suoi simili. Era sufficiente che un musulmano permettesse a qualsiasi cosa nelle sue viscere per scappare dall’altra parte. I musulmani presero quindi la latrina per un habitat, i loro pantaloni una melma di escrementi, una mano che artiglia ferocemente il loro pane, l’altra impegnata a pulire la diarroia [sic]; gli occhi, il naso, la bocca, ogni orifizio del corpo, il tutto trasudando di muco.

“Perché il discorso si registrasse con il suo cervello, il Mussulman doveva essere affrontato ripetutamente. Eppure nessuno sorvegliava il suo pane più da vicino. Stare vigile sul pane, con l’istinto di sopravvivenza unicamente di Auschwitz, era così profondamente radicato nella fase pre-musulmana della sua mente subconscia, che qualsiasi tentativo di rubarlo lo avvisò immediatamente, anche se poteva essere la razione di pane di ieri, da non essere mai mangiato da solo”.

Esattamente come nella descrizione grafica di Ka-Tzetnik, la fame, la scarsa igiene, la diarrea frequente, la carenza di acqua pulita portano malattie: malattie “bibliche” del passato, che presumibilmente sono scomparse dall’Occidente come il colera, la dissenteria, la febbre tifoide. Anche i nomi suonano anacronistici, come se fossero tratti da una storia brutale di Dostoevskij e non dal nostro mondo.

Qui sul fronte di casa, al culmine della guerra, la gente continua a cenare nei ristoranti, per ordinare consegne sontuose attraverso Wolt; pacchetti di cibo stravaganti con marchio di chef famosi e ristoranti vengono inviati ai soldati al fronte; le famiglie dei soldati vengono generosamente cenate, se non vinate, a spese dello stato.

E appena oltre il confine, circa la metà della popolazione della Striscia di Gaza soffre di fame grave o estrema, e che 9 famiglie su 10 nella Striscia di Gaza settentrionale avevano trascorso almeno un giorno e una notte interi senza cibo. Gli israeliani hanno appreso per la prima volta della carenza di cibo nella Striscia dagli ostaggi di ritorno. Donne anziane, alcune delle quali malate, che hanno descritto una fame insopportabile che ha ricordato loro le storie dell’Olocausto. Madri che mettono da parte un quarto di pita per la sera per sfamare i loro figli. È possibile che parte della fame degli ostaggi sia stata il risultato della condotta non etica e della nota crudeltà di Hamas, ed è anche possibile che semplicemente non ci sia cibo nella Striscia. A tutti.

Il blocco e i combattimenti a Gaza hanno portato in primo luogo a una diminuzione della fornitura di elettricità e carburante che ha reso impossibile riscaldare e preparare il cibo o trasportare farina e altri ingredienti L’Unwa (Agenzia per il soccorso e l’occupazione delle Nazioni Unite) ha riferito già alla fine di ottobre che 10 delle 50 panetterie nella Striscia che fornisce farina erano state colpite negli attacchi aerei israeliani e che la benzina per i veicolo per trasportare farina a quelli che rimangono si stava esaurendo.

Una settimana dopo, all’inizio di novembre, le Nazioni Unite hanno riferito che non ci sono panetterie attive nella Striscia di Gaza settentrionale. Dall’inizio della guerra, solo il 2% del normale approvvigionamento alimentare sta entrando a causa dell’inasprimento della chiusura della Striscia di Gaza.

Il 22 ottobre, l’Onu ha dichiarato che i residenti di Gaza hanno iniziato a bere acqua contaminata a causa di una carenza di acqua pulita, e solo un mese dopo la consegna di primo soccorso di acqua in bottiglia è arrivata nella Striscia. A metà novembre, erano già stati segnalati decine di migliaia di nuovi casi di malattie respiratorie e diarroiche, la metà dei quali nei bambini sotto i cinque anni. Come sappiamo, la maggior parte degli ospedali di Gaza non sono più operativi e i servizi medici di base sono forniti in condizioni di campo non sanitarie, senza un accesso adeguato a medicinali e attrezzature mediche.

“Crisi umanitaria” è un termine edulcorato per descrivere una catastrofe umana inimmaginabile che si sta svolgendo proprio dietro l’angolo da noi, davanti ai nostri occhi e con le nostre conoscenze.

Anche se ci vorranno anni per determinare se il massiccio bombardamento effettuato dall’esercito israeliano all’inizio della guerra fosse o non fosse ragionevole durante il combattimento, non c’è dubbio che 1,8 milioni di sfollati interni, molti dei quali vivono nei campi, affamati e senza acqua pulita, in condizioni sanitarie inadeguate e senza accesso alle cure mediche, non fanno parte degli obiettivi della guerra e non fanno parte di un comportamento umano ragionevole. La fame deliberata dei civili durante la guerra è un crimine di guerra.

È ovvio per tutti noi che i genitori della bambina di 7 anni che ha sofferto di grave negligenza, fame calorica ed estrema sottopeso sono responsabili del suo benessere corporeo e devono pagare il prezzo della sua morte.

Lo Stato di Israele è direttamente responsabile del disastro umanitario nella Striscia di Gaza. Come tale, deve ora consentire l’introduzione di aiuti umanitari immediati nella Striscia, tra cui cibo, acqua, elettricità, benzina, medicine e attrezzature mediche. In caso contrario, le descrizioni grafiche di Ka-Tzetnik saranno sulla nostra coscienza per sempre”.

Quelle immagini che inchiodano

Jack Khoury è tra i giornalisti israeliani che più conoscono la realtà palestinese. Firma storica di Haaretz, così descrive il “ghetto di Gaza”.

“All’inizio della guerra, le immagini della Striscia di Gaza si concentravano sui morti, in particolare sui bambini, e sulla massiccia distruzione causata dagli attacchi aerei israeliani. Nelle ultime settimane, tuttavia, le immagini fuori dalla Striscia hanno raccontato la storia di una crisi senza precedenti in qualsiasi precedente round di combattimenti a Gaza.

Le immagini di bambini che trasportano vasi vuoti o in fila nei centri di soccorso per uno stufato di legumi sono recentemente diventate comuni. I residenti di Gaza possono solo sperare che la vista dei bambini affamati cambi l’atteggiamento del mondo nei loro confronti, perché la distruzione nella Striscia di Gaza e il numero di morti che si avvicina a 20 mila non sembrano più causare scalpore.

Uno dei bambini affamati ha raccontato della sua sofferenza in un video pubblicato online: “Mi arrangio con una pita o una mezza pita durante il giorno”, dice Muhammad al-Khaldi, che si è trasferito con la sua famiglia dalla Striscia di Gaza settentrionale a sud. “Dico a mia madre che ho fame e lei mi dice che non c’è cibo. È così che lo affrontiamo giorno per giorno”.

Le organizzazioni internazionali segnalano anche una grave fame nella Striscia di Gaza. Secondo l’amministrazione regionale del Programma alimentare mondiale (WFP) per il Medio Oriente e il Nord Africa, circa la metà della popolazione di Gaza è in uno stato di fame grave o estrema e il 90% dei residenti spesso trascorre un’intera giornata senza cibo. Dall’inizio della guerra, solo il 10 per cento del cibo necessario per i suoi 2,2 milioni di persone è entrato a Gaza.

L’Unicef avverte delle conseguenze della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, sottolineando che i figli di sfollati che hanno recentemente raggiunto il sud non ricevono la quantità di acqua necessaria per mantenere la loro salute. I bambini sfollati ricevono da 1,5 a 2 litri di acqua al giorno, anche se il fabbisogno giornaliero di acqua nelle emergenze è calcolato a 15 litri al giorno per bere e cucinare, lavare i piatti e servizi igienico-sanitari per il bambino.

L’Unicef ha anche affermato che ottenere acqua dolce è diventata una questione di vita o di morte e che molti bambini sfollati sono a rischio di morte a causa della malnutrizione e della diffusione della malattia.

Molte persone nella Striscia sopravvivono a stufati o zuppe a base di qualsiasi ingrediente abbiano, compresa la zuppa a base di acqua e cipolle. I fortunati riescono a ottenere un chilo o mezzo chilo di lenticchie, fagioli o ceci. C’è un fenomeno crescente di preparazione di cibo da piante e verdure che si possono trovare in aree aperte o giardini in aree che non sono ancora state bombardate dall’Idf, invece delle colture agricole. I centri per rifugiati improvvisano soluzioni di panificazione, poiché la maggior parte delle panetterie sono parali senza gas o elettricità.

In alcuni luoghi si possono vedere persone in piedi intorno ai falò, facendo bollire acqua non potabile. Una residente di Gaza City, che si è trasferita a Rafah, ha ammesso in una conversazione con Haaretz di aver dovuto dare da mangiare ai suoi figli cibo scaduto. “Potrebbero avere la diarrea, ma almeno avranno qualcosa da mangiare”, ha detto.

I cittadini di Gaza e le organizzazioni internazionali spiegano che anche se ci sono materie prime di base nei pochi mercati che operano ancora nella Striscia di Gaza centrale o meridionale, i residenti non hanno i mezzi finanziari per acquistare farina o frutta e verdura a causa dell’aumento decuplicato dei prezzi. Inoltre, la stragrande maggioranza dei residenti di Gaza, non solo i rifugiati, ha dovuto fare affidamento sugli aiuti internazionali fin dall’inizio dei combattimenti, sia dall’Unrwa che da altre organizzazioni internazionali.

Ahmad, un residente del quartiere a-Rimal a Gaza City che si è trasferito con la sua famiglia a Khan Yunis e che ora vive in una tenda improvvisata a Rafah, ha detto: “Siamo tornati indietro di decenni, abbiamo costruito un forno di argilla e abbiamo acceso il fuoco e poi abbiamo cucinato quello che avevamo”. Ha detto di non aver sperimentato queste cose nelle operazioni precedenti. “Questa è una Nakba molte volte per noi – sia l’espulsione, la demolizione di case e infrastrutture, sia una grave carenza di acqua, cibo e medicine. A chi possiamo rivolgerci? Non lo sappiamo più. Vedi genitori che si lavano le mani e gridano ad Allah. Forse aiuterà”.

Questo è il ghetto di Gaza. E nessuno provi a cancellare la parola “ghetto”.