Israele: Brothers and Sisters in Arms: in guerra ma non per "Bibi" Netanyahu

9 Dicembre 2023 - 19.00

“Brothers and Sisters in Arms” non devono dimenticare. Combattono, certo, ma la loro non può essere la “guerra di Bibi”. Perché non si può, non si deve, cancellare la memoria, fresca, della rivolta popolare contro un governo “golpista” che per mesi ha portato nelle piazze d’Israele centinaia di migliaia di persone. Combattere, senza però dimenticare le pesantissime responsabilità di chi guida Israele nell’aver incrinato il sistema di sicurezza militare e di intelligence, con scelte dissennate che hanno favorito i piani criminali di Hamas.

A dare conto di tutto questo, in un magistrale articolo per Haaretz, è Uri Arad. Uno che di guerre se ne intende. L’autore, infatti, è un colonnello Idf in pensione, un pilota di jet Phantom con il 201st Squadron (alias The One), un prigioniero rilasciato della guerra dello Yom Kippur e membro del forum dei piloti 555 Patriots.

La sua non è la nostra guerra

Scrive il colonnello Arad: “Non ci si può che meravigliare dell’arruolamento della società civile durante questo periodo di grave crisi per la società israeliana. Il grande vuoto lasciato dal governo, che non ha funzionato durante le prime settimane della guerra, è stato riempito dalla società civile. Una miriade di iniziative e uno spirito di volontariato degno di ogni lode hanno dimostrato che, in contrasto con il governo più disgraziato della storia del paese, la società israeliana ha una forte infrastruttura e una varietà di competenze, che si sono manifestate e hanno salvato il Paese dal collasso.

Una delle organizzazioni che si è distinta e continua a farlo nel suo contributo allo sforzo bellico è Brothers and Sisters in Arms. Questa organizzazione, che era tra i leader delle proteste contro il colpo di stato del regime, ed è stata incessantemente isolata dalla macchina del veleno e dai portavoce del primo ministro Benjamin Netanyahu, è recentemente tornata alla ribalta, come peraltro molti cittadini che hanno sostenuto il governo che si sono pentiti del loro errore e hanno ammesso di essere stati influenzati dalla demonizzazione orchestrata dal governo. Attualmente c’è un consenso quasi unanime sul contributo dell’organizzazione alla società israeliana.

Ma esistere nel cuore caldo del consenso comporta un grande pericolo per l’organizzazione stessa, e di conseguenza per la società israeliana in generale. Sfoca la questione principale e l’obiettivo che l’organizzazione si è prefissata alla sua creazione. C’è un bisogno esistenziale di combattere le tendenze pericolose nella nostra società, la cui manifestazione concreta fino allo scoppio della guerra era il tentativo di effettuare un colpo di stato del regime.

Gli eventi del 7 ottobre hanno rivelato l’orribile prezzo che Israele ha pagato per questo tentativo. Chiunque abbia gli occhi per vedere capisce ora che la lotta che ha avuto luogo contro il colpo di stato ha effettivamente espresso una lotta esistenziale per l’immagine della società israeliana. Gli autori del colpo di stato si sono focalizzati su obiettivi di vasta portata, tra cui la perpetuazione dell’occupazione.

Così, si è realizzata una confluenza di interessi tra un primo ministro che tentava di fuggire dalla giustizia e elementi fascisti e messianici che cercavano di cementare l’occupazione e stabilire uno Stato teocratico-ebraico. Pertanto, è vitale rovesciare questa alleanza ignominiosa.

La verità rivelata quotidianamente è che un uomo corrotto fino all’osso, responsabile della distruzione delle istituzioni dello stato e del più grande disastro della sua storia, non mostra segni di rimorso o volontà di ripensamento, anche di fronte a 1.200 morti, alcuni uccisi con la più grande crudeltà immaginabile. Ciò che lo guida, anche in questo momento, sono gli interessi personali e politici. Benjamin Netanyahu non cambierà.

Ciò che continuerà a guidarlo è solo un interesse personale. La sua coscienza, se mai ne avesse una, si è estinta da tempo. L’ultimo esempio scioccante è stata l’alzata di spalle e l’estrema mancanza di empatia in risposta alla spaventosa uccisione di Yuval Kestelman, che Netanyahu ha giustificato come “danno collaterale” della distribuzione di armi ai cittadini. Questo senza preoccuparsi minimamente di esprimere le condoglianze alla famiglia della vittima.

Netanyahu è in un grave conflitto di interessi, e quindi preferirà sostenere la guerra anche a costo di più vittime. La fiducia in lui è giustamente a un nadir. Pertanto, non può rimanere al suo posto e condurre una guerra, che può diventare veramente esistenziale. Netanyahu è la causa della minaccia esistenziale e la sua permanenza alla guida del Paese alimenta questa minaccia. Deve essere deposto immediatamente.

Questa minaccia è compresa da molti cittadini. Ultimamente abbiamo visto l’organizzazione di vari gruppi e l’inizio di un’ondata di manifestazioni, ancora esitanti, che chiedono l’immediata rimozione di Netanyahu, sia con un voto costruttivo di sfiducia che con lo scioglimento della Knesset e nuove elezioni. Nonostante ciò, l’organizzazione Brothers and Sisters in Arms mantiene ancora la posizione che questo non è il momento, e che dovremmo aspettare fino alla fine della guerra. Questo è un errore esiziale

L’adesione di Brothers and Sisters in Arms a queste manifestazioni, sia per la forte capacità organizzativa che per il grande peso simbolico derivato dal loro impegno in guerra, potrebbe essere una mossa di rottura che spazzerà via le incertezze. creando una massa critica dietro la richiesta di rimozione di Netanyahu e l’istituzione di un nuovo governo.

Invito voi, miei fratelli e sorelle d’armi, a non inebriarvi per il caldo abbraccio del consenso e ad arruolarvi di nuovo per la lotta. Ignorare la necessità di rimuovere immediatamente Netanyahu può rivelarsi un errore strategico e una mancata opportunità storica per creare il cambiamento, senza il quale il futuro della società israeliana è in discussione”.

Una manifestazione che segna il tempo

Ne danno conto, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Noa Shpigel e Nati Yefet: “Diversi membri del gruppo di riservisti dell’Idf, Brothers in Arms, protestando contro il piano di revisione giudiziaria del governo, hanno dimostrato martedì davanti alla casa di un ministro nel nord di Israele che ha scritto lunedì che possono “andare all’inferno”.

I riservisti, che hanno paragonato la dichiarazione del ministro della Comunicazione, Shlomo Karhi, a “un dud [bomba]”, hanno circondato la sua casa con del nastro adesivo e hanno messo un cartello che diceva “attenzione, dud”. Una dichiarazione collettiva diceva che i riservisti “insieme alle unità per lo smaltimento di materiale esplosivo, sono pronti a portarlo all’inferno”.

Contemporaneamente, 350 ufficiali e soldati della riserva hanno risposto alle parole di Karhi, firmando una petizione pubblicata venerdì in cui era affermato che si sarebbero rifiutati di servire se il colpo di stato fosse continuato.

Anche i riservisti della divisione delle operazioni speciali dell’intelligence militare hanno risposto a Karhi. Secondo una dichiarazione degli organizzatori della petizione, “Siamo stati in tutti gli angoli del mondo in nome dello Stato di Israele, inferno, questa è una destinazione di troppo. Non andiamo da nessuna parte. Stiamo lottando per la democrazia qui. Queste sono le nostre riserve.”

Il capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane Herzl Halevi incontrerà i comandanti della riserva dell’esercito nei prossimi giorni dopo che gli ufficiali di riserva hanno annunciato che intendono rifiutarsi di presentarsi per il loro servizio volontario se l’attuale governo guidato da Netanyahu dovesse portare avanti la sua legislazione per rivedere drasticamente il sistema giudiziario del paese.

Halevi dovrebbe anche incontrare i piloti dell’aeronautica di riserva dell’Idf martedì, e mercoledì terrà un colloquio con i comandanti di varie unità di riserva dell’Idf. “Il capo di stato maggiore parlerà con i comandanti della necessità di impedire ai [soldati di rifiutarsi di servire], mantenendo la prontezza dell’Idf, la sua competenza e la coesione dei suoi ranghi”, secondo un annuncio dell’Idf.

Parlando in una cerimonia religiosa per la festa ebraica di Purim nell’insediamento di Beit Horon, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che il rifiuto di presentarsi al servizio è inaccettabile, “anche nell’arena pubblica”. “Sono convinto che questa volta supereremo l’obiezione”, ha detto, aggiungendo che la società israeliana ha sempre respinto gli obiettori di coscienza e “ha sanificato il servizio congiunto… Non abbiamo mai dato a questi obiettori un punto d’appoggio da nessuna parte, né nell’esercito regolare né nelle riserve”.

Il premier ha messo in guardia contro l’espansione del fenomeno, dicendo che se viene legittimato, “il flagello del rifiuto” diventerà una norma”.

L’articolo è del 7 marzo. Sette mesi dopo, Israele ha conosciuto il più sanguinoso attacco nella sua storia. Ma le ragioni di quella protesta restano in piedi. La resa dei conti con il “golpisti” è solo rinviata.

Israele non vincerà questa guerra

E’ la tesi sostenuta , sempre su Haaretz, daTom Mehage, un attivista di sinistra che ha scontato il carcere militare per essersi rifiutato di servire in un posto di blocco dell’esercito nell’area di Ramallah.

“In tre aree critiche Hamas, seguita da Hezbollah, è riuscita a stabilire le regole del gioco, e più a lungo la guerra continua, peggiori saranno le loro implicazioni per Israele – afferma Mehage.

Il primo di questi è il precedente che Hamas e Hezbollah hanno creato rispettivamente lungo il confine con la Striscia di Gaza e nel nord. Dopo il massacro del 7 ottobre e la successiva perdita di sicurezza personale, circa 120.000 israeliani hanno lasciato le loro case nel Negev occidentale e nel nord per diventare persone “sfollate internamente”. Nel frattempo, è dubbio che l’obiettivo di distruggere Hamas sia raggiungibile. Allo stesso tempo, Hezbollah rimarrà in grado di restituire il fuoco e continuare a cercare di infiltrarsi nel confine. Finché i combattimenti continueranno, molti israeliani non saranno in grado di tornare alle loro case.

Il secondo è il colpo inferto agli sforzi israeliani per raggiungere la normalizzazione con gli stati arabi moderati, in primo luogo l’Arabia Saudita. In prossimità della firma di un accordo storico tra Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita, Hamas ha riportato il problema palestinese al centro dell’agenda regionale e internazionale.

Più Israele continua la sua brutale guerra nella Striscia di Gaza, più pressione sarà esercitata sugli stati arabi moderati affinché prendano una posizione inequivocabile contro di essa che avrà conseguenze durature. Ciò comprometterà gravemente le speranze di Israele per lo sviluppo delle relazioni commerciali e commerciali, nonché la sua legittima aspirazione ad una normalizzazione dei rapporti, in ogni campo, con l’Arabia Saudita e i suoi alleati nella regione e oltre.

Il terzo, sono gli ostaggi. Gli scambi che sono stati fatti finora hanno costretto Israele a scendere a compromessi con Hamas e ad aderire a molte delle richieste dell’organizzazione. È ragionevole supporre che dopo il completamento dell’attuale accordo, aumenterà la pressione interna per negoziare ulteriori scambi in cambio di cessate il fuoco più lunghi e per il rilascio di prigionieri palestinesi di “alto valore”.

Se Israele rifiuta, sarà costretta a continuare a sacrificare i soldati in una guerra che difficilmente porterà a più ostaggi rilasciati vivi, un risultato che aumenterà le tensioni all’interno della società israeliana.

Resta possibile che lo scenario più ottimistico, in cui Israele sconfigge Hamas entro pochi mesi e fa crollare il suo governo a Gaza, si realizzi Tuttavia, nella nuova realtà, la responsabilità di governare l’enclave e il suo popolo ricadrà su Israele.

Ma è improbabile che questo violento sconvolgimento porti sicurezza, piuttosto potrebbe perpetuare uno stato di guerra cronica e perdite del tipo che ci è familiare dalla Striscia di Gaza prima del disimpegno del 2005 e dal sud del Libano prima del 2000.

Pertanto, è giunto il momento di riconoscere che la vittoria non è nelle carte, non importa quanti colpi crudeli sferriamo su Gaza e sulla sua sfortunata popolazione. L’amara verità è che Hamas e Hezbollah hanno trascinato Israele in una guerra che hanno iniziato, e non siamo riusciti a prevenirlo. Tuttavia, le operazioni militari non riusciranno a cambiare la realtà politica che è stata creata.

Cosa si può fare, allora? In primo luogo, Israele deve sforzarsi di riprendere il cessate il fuoco, di ottenere un accordo globale per il rilascio di tutti gli ostaggi e di regolare i conti con tutti coloro che sono responsabili della debacle. In seguito, dobbiamo impegnarci a creare uno stato palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in cambio di un cessate il fuoco a lungo termine, di circa 15 anni, e muoverci per realizzare questa promessa.

Una tale proposta conquisterebbe il sostegno dell’Occidente, del mondo arabo e dell’Autorità palestinese. Hamas non avrà altra scelta che aderire a questa iniziativa, che è simile a quella che i suoi stessi leader hanno proposto in passato. La nazione palestinese non sta andando da nessuna parte e l’unico modo per vivere qui in sicurezza è riconoscere i suoi diritti legittimi e le richieste di indipendenza”, conclude l’autore.

Tutto quello, aggiungiamo noi di Globalist, che Netanyahu e il suo governo zeppo di ministri fascisti e razzisti non ha alcuna intenzione di fare.