Gaza, l'Onu tuona: "Verso un punto di non ritorno contro il diritto umanitario"

8 Dicembre 2023 - 14.47

“Stiamo raggiungendo un punto di non ritorno a Gaza, dove il palese disprezzo per il diritto umanitario internazionale ferisce la nostra coscienza collettiva”, avverte l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l’UNRWA.

Il suo commissario generale, Philippe Lazzarini, ha chiesto maggiori finanziamenti, aggiungendo:

Gli Stati devono trovare la volontà politica per porre fine a questa tragedia. Non agire ora e fermare la carneficina macchierà per sempre la nostra credibilità come rappresentanti della comunità internazionale e alimenterà cicli infiniti di violenza che alla fine travolgeranno tutti noi.

L’agenzia afferma che 133 dei suoi lavoratori sono stati uccisi dal 7 ottobre, mentre “dall’inizio della guerra sono stati segnalati 129 incidenti che hanno avuto conseguenze nei locali dell’UNRWA, con alcuni locali colpiti più volte”. Si aggiunge che “34 installazioni dell’UNRWA sono state colpite direttamente e 57 installazioni hanno subito danni collaterali. L’UNRWA ha anche ricevuto segnalazioni di uso militare delle sue strutture in almeno cinque occasioni”.

L’organizzazione afferma che ben 1,9 milioni di persone, che rappresentano oltre l’85% della popolazione della Striscia, sono state sfollate, molte delle quali più volte.

Al 6 dicembre, quasi 1,2 milioni di sfollati interni (IDP) trovavano rifugio in 151 installazioni dell’UNRWA in tutti e cinque i governatorati della Striscia di Gaza, compresi il Nord e Gaza City. Oltre 1 milione di sfollati interni si sono rifugiati in 94 strutture nelle aree di Middle, Khan Younis e Rafah.

