Lezioni di guerra/2 "Zero preparazione al 7 ottobre. Non è un errore, è un dolo"

Umberto De Giovannangeli

12 Novembre 2023 - 13.27

La seconda parte della preziosa lezione di strategia militare (e politica) impartita, dalle colonne del giornale progressista di Tel Aviv, dal generale della riserva israeliano Eival Gilady, parte da un primo, decisivo assunto.

1. Tutti sapevano che presto sarebbe scoppiato un conflitto

Netanyahu lo sapeva, il governo lo sapeva, il Comitato per gli Affari Esteri e la Difesa della Knesset lo sapeva: tutti sapevano che una campagna militare condotta da Hamas e Hezbollah sarebbe scoppiata prima o poi contro Israele e che le due organizzazioni stavano lavorando in coordinamento. All’inizio di quest’anno, il Ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato pubblicamente che i continui tentativi di promulgare la legislazione giudiziaria stavano rappresentando “un pericolo chiaro, presente e concreto per la sicurezza dello Stato”. Con grande stupore di Washington, Netanyahu non ha fatto nulla per diminuire questo pericolo, ma anzi ha portato avanti la legislazione nonostante le luci rosse lampeggianti.

All’inizio di quest’anno, il Ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato pubblicamente che i continui tentativi di promulgare la legislazione giudiziaria stavano rappresentando “un pericolo chiaro, presente e concreto per la sicurezza dello Stato”. Netanyahu non ha fatto nulla.Credit: Ministero della Difesa

Per gli americani, che conoscono bene il materiale di intelligence a disposizione di Netanyahu, è stato difficile credere che avrebbe preferito la conservazione della sua coalizione alla sicurezza del Paese. Ovviamente nessuno avrebbe potuto immaginare l’uccisione di circa 1.400 israeliani. A quanto pare, il primo ministro ha valutato che al massimo sarebbe stato trascinato in un altro round con Hamas al “solito” prezzo di circa 100 israeliani uccisi, insieme a circa 1.500 palestinesi, e a un costo compreso tra i 2 e i 3 miliardi di shekel (circa 500 e 750 milioni di dollari). È un prezzo ragionevole? Netanyahu non può dire agli americani: “Non lo sapevo”.

2. Scarse relazioni tra Israele e Stati Uniti alla vigilia della guerra

Forse è giunta la fine di 14 anni di politica di continui combattimenti, che hanno causato migliaia di morti e sprecato miliardi, per poi tornare esattamente allo stesso punto di prima.

Le relazioni del primo ministro con l’amministrazione di Washington sono state le peggiori di sempre. La Casa Bianca ha criticato il suo governo estremista e la deplorevole violazione delle promesse fatte al Presidente. Netanyahu non fu invitato a incontrare Biden, nonostante le ripetute richieste. I ministri del governo israeliano hanno accusato il presidente degli Stati Uniti di sostenere il movimento di protesta contro il golpe giudiziario, il ministro degli Esteri ha insultato il vicepresidente e un altro ministro ha detto agli americani di farsi gli affari propri.

Questo rapporto infangato ha avuto serie ripercussioni sull’inventario e sul livello di preparazione dell’aeronautica israeliana e dell’intero IDF. Israele si è lanciato ad occhi aperti in una campagna militare per la quale era impreparato e senza l’immediato aiuto americano avrebbe avuto difficoltà a procedere. Il rapporto con gli Stati Uniti è di enorme importanza anche per preservare la legittimità internazionale dell’intervento a Gaza. Per trarre il massimo vantaggio da questa situazione, Netanyahu sembra ascoltare Biden e Blinken, non Smotrich e Ben-Gvir.

3. Zero preparazione prima del 7 ottobre

Anche se tutti sapevano che c’era qualcosa in vista, non è stato fatto praticamente nulla per prepararsi a una campagna militare contro Hamas e Hezbollah. L’Autorità Nazionale per la Gestione delle Emergenze non ha fatto nulla, non sono state prese misure in anticipo per organizzare l’evacuazione di decine di migliaia di israeliani dalle loro case, il sistema sanitario non era ancora pronto per affrontare le emergenze, le scuole non erano organizzate in modo adeguato in termini di precauzioni di sicurezza, il Ministero dei Trasporti non era pronto a operare alternative al servizio regolare.

La cosa più grave è che non c’era alcuno schieramento per uno scenario economico di guerra. Il bilancio dello Stato è stato suddiviso in modo corrotto, le risorse sono state dirottate verso obiettivi indegni mentre i tamburi di guerra già battevano nelle orecchie dei ministri. In effetti, Netanyahu sperava che tutto si concludesse con una breve conflagrazione con Hamas o Hezbollah, o con entrambi, ma non c’era alcuno schieramento nemmeno per questo.

Gli attacchi di Hezbollah, che attualmente sta conducendo una campagna relativamente limitata, al di sotto della soglia di guerra vera e propria, hanno provocato l’evacuazione di migliaia di israeliani dalle comunità del nord e hanno portato al richiamo di centinaia di migliaia di riservisti e alla paralisi di una parte significativa dell’economia del paese, il tutto per mezzo di incidenti isolati e sporadici. Chi avrebbe potuto prevedere che per frenare Hezbollah sarebbe stato necessario schierare le portaerei statunitensi nel Mediterraneo e che il Presidente e il Segretario di Stato avrebbero lanciato così tanti avvertimenti? Sebbene Washington voglia soprattutto tenere a freno l’Iran, il risultato è una situazione in cui Netanyahu deve ascoltare Biden anche per quanto riguarda il fronte libanese.

4. L’America ha altri interessi

Come già detto, il sostegno immediato e deciso di Biden a Israele sta comportando un prezzo politico per i suoi elettori del Partito Democratico. A un anno dalle elezioni, Biden non è indifferente a questa situazione, né dobbiamo dimenticare che è impegnato prima di tutto a tutelare gli interessi del popolo americano. Da tempo gli Stati Uniti sono preoccupati per l’emergere dell’asse tra Russia, Iran e Siria, con la Cina alle spalle che sta aumentando il suo coinvolgimento in Medio Oriente. Il presidente cinese Xi Jinping ha infatti effettuato una visita di successo in Arabia Saudita e la Cina ha anche mediato per il rinnovo delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran. Per Biden è fondamentale mantenere l’Arabia Saudita dalla parte “giusta” e a tal fine sta coltivando una contro-alleanza, sotto l’ombrello degli Stati Uniti, che includa Israele, Arabia Saudita e gli Stati del Golfo (quelli coinvolti negli Accordi di Abraham). Biden non vuole che scoppi un conflitto regionale che impedisca l’accordo con l’Arabia Saudita e si aspetta che Netanyahu dia una mano gestendo la guerra contro Hamas in modo intelligente e non esacerbando le ostilità nel nord.

5. È necessario un aiuto per garantire il rilascio degli ostaggi

Ottenere il rilascio dei circa 240 israeliani rapiti da Hamas a Gaza è una missione nobile e di grande importanza morale: è l’essenza dell’impegno dello Stato nei confronti dei suoi cittadini. Non è un caso che la liberazione degli ostaggi sia definita come uno degli obiettivi principali della guerra. Si tratta di una missione complicata per qualsiasi governo, ma non c’è dubbio che questo in particolare non abbia l’esperienza, le capacità, le connessioni internazionali e la profondità necessaria per gestire con prudenza un compito così complesso.

Alcuni membri della coalizione hanno espresso dubbi sulla priorità data alla liberazione degli ostaggi; uno di loro ha persino chiesto cosa rende il loro sangue più rosso di quello dei soldati dell’Idf. Non è corretto pensare che sia possibile ottenere il rilascio di tutti i prigionieri israeliani a Gaza in cambio della liberazione di tutti i prigionieri di sicurezza palestinesi detenuti da Israele. Anche se Israele accettasse di compiere un passo così drastico e liberasse anche coloro che sono stati presi in custodia il 7 ottobre dopo aver ucciso civili, stuprato ragazze e massacrato neonati nei loro letti, questo non sarebbe sufficiente per ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi.

Dopotutto, non verrà firmato alcun accordo che permetta a Israele di continuare a dare la caccia ai leader di Hamas, che semplicemente non accetteranno alcun accordo di questo tipo. Di conseguenza, è necessario prendere in considerazione il tipo di soluzioni proposte nel 1982, quando al leader dell’OLP Yasser Arafat e ai capi di Fatah fu permesso di lasciare Beirut, o nel 2002, quando un gruppo di terroristi che si era barricato nella Chiesa della Natività a Betlemme fu espulso definitivamente all’estero. Per risolvere la questione degli israeliani rapiti sarà necessario l’impegno congiunto di Egitto, Qatar e altri paesi. Riuscire a riunire questi Stati è un compito troppo arduo per il governo Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno cercato di svolgere un ruolo chiave nella gestione della questione degli ostaggi e la loro importanza aumenterà man mano che si compiranno progressi verso una soluzione.

6. Il governo ha politiche problematiche

Mesi prima della guerra, gli Stati Uniti erano preoccupati per la composizione dell’attuale governo. Dal punto di vista americano, una piccola minoranza in Israele era riuscita a prendere il controllo del governo, grazie ai suoi rappresentanti messianici, e ad attuare politiche provocatorie che aumentano l’attrito con i palestinesi e incendiano la terra, per così dire. Le direttive di Ben-Gvir riguardanti i prigionieri di sicurezza, le visite al Monte del Tempio, il sostegno alla ricostruzione di Homesh e ai “giovani delle colline” che si scontrano con i palestinesi, il coinvolgimento negli incidenti di Hawara e i commenti sul ritorno di Israele a Gaza: tutto ciò mette in pericolo gli interessi degli Stati Uniti nella regione, compresa la soluzione dei due Stati.

I politici statunitensi hanno anche notato il progetto di Smotrich, che chiede di insediare un milione di israeliani in Giudea e Samaria per seppellire l’idea dei due Stati. Il suo piano prevede di raggiungere questo obiettivo attraverso generosi incentivi economici – motivo per cui ha cercato di ottenere il portafoglio delle finanze – e sostenendo l’espansione degli insediamenti – da qui la sua nomina a ministro della Difesa con delega ai territori.

Le politiche del governo israeliano sono contrarie a quelle degli Stati Uniti e ora Netanyahu deve scegliere: Otzma Yehudit – Potere Ebraico, il partito di Ben-Gvir – o il potere americano. Netanyahu ha fatto la sua scelta.

Da tutto questo buio sembra emergere una grande speranza: che si ponga fine alla politica ingannevole di abbattere Hamas preservandolo come entità che apparentemente mette in ombra l’Autorità palestinese, impedendo così il progresso verso una soluzione diplomatica. Forse è giunta la fine di 14 anni di politica di continui scontri, che hanno causato migliaia di morti e sprecato miliardi, per poi tornare esattamente allo stesso punto di prima. Tutto questo deve finire, da qui l’importanza cruciale del “giorno dopo”.

La scelta degli Stati Uniti di appoggiare Israele senza riserve è stata inizialmente accettata con comprensione dall’Egitto e dalla Giordania, che sono rimasti sconvolti dal massacro perpetrato da Hamas. Ma con il progredire della guerra, in questi Paesi sono scoppiate proteste contro l’offensiva israeliana a Gaza. La crescente pressione araba potrebbe influenzare la posizione di Washington.

L’Egitto e la Giordania hanno un ruolo chiave nella stabilizzazione della realtà post-bellica della regione, motivo per cui Blinken ha visitato Amman dopo aver incontrato Netanyahu lo scorso venerdì. Lì si è imbattuto nella richiesta inequivocabile del ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi di “porre fine alla follia”. Da parte sua, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, anch’egli presente all’incontro, ha chiesto “un cessate il fuoco immediato e incondizionato”.

Blinken ha respinto le richieste, insistendo sul “diritto di Israele all’autodifesa”. Tuttavia, ha sottolineato che questo deve essere raggiunto “con il minimo danno per i civili”. Gli Stati Uniti si aspettano che la decisione di Israele in merito alla strategia di uscita tenga conto dell’Egitto e della Giordania e contribuisca a preservare il campo arabo moderato.

In questo contesto, gli Stati Uniti affermano chiaramente che Israele non potrà continuare a condurre la guerra come ha fatto finora a meno che non conceda pause umanitarie per permettere l’ingresso di cibo e medicinali a Gaza, riduca i danni ai civili ed elabori un piano accettabile per il momento in cui i cannoni cesseranno di ruggire. La posizione costante assunta dagli Stati Uniti a fianco di Israele, dall’invio di truppe all’erogazione di miliardi di aiuti, non è garantita per sempre. Netanyahu farebbe bene a guidare il suo governo verso un accordo per il giorno dopo”.

Un consiglio illuminato, pragmatico. Ed è per questo che il destinatario, Benjamin “Bibi” Netanyahu, non lo seguirà.

