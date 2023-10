Uccise il fidanzato con una coltellata dopo una lite: condannata a 24 anni

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 01.05

La Corte d’Assise di Padova ha condannato di 24 anni di reclusione per Valentina Boscaro, per l’omicidio di Mattia Caruso, avvenuto nel settembre del 2022. Il fatto si è verificato durante una lite nel parcheggio di un locale ad Albignasego, situato nelle vicinanze di Abano Terme, Padova.

Il pm Valeria Sanzari aveva inizialmente richiesto una condanna all’ergastolo per Boscaro, che è stata imputata di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti fornita dalla donna non aveva convinto gli investigatori.

Il pubblico ministero ha sottolineato che le dichiarazioni di Boscaro sono state considerate “assolutamente inattendibili”, in quanto ha costantemente mentito riguardo alle circostanze dell’omicidio. Inizialmente, aveva indicato un individuo non specificato di origine maghrebina come l’aggressore, versione che aveva condiviso con persone giunte per prestare soccorso e successivamente con i carabinieri.

Nonostante le gravi ferite, la vittima è riuscita a guidare la propria auto, ma ha poi perso conoscenza. Trasportato in ospedale, Mattia Caruso è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero.