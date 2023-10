Salah lancia un accorato appello per Gaza: "Basta massacri, prevalga l'umanità"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 23.21

Preroll

Mohamed Salah, il famoso calciatore musulmano del Liverpool, ha utilizzato X, ossia Twitter ,per esprimere un appassionato appello in cui chiede la fine dei massacri a Gaza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non è sempre facile parlare in tempi come questi. C’è stata troppa violenza e troppa brutalità straziante. L’escalation delle ultime settimane è insopportabile da vedere – le parole dell’attaccante egiziano -. Tutte le vite sono sacre e devono essere protette. I massacri devono finire. Le famiglie vengono distrutte. Ciò che è chiaro ora è che gli aiuti umanitari a Gaza devono essere concessi immediatamente. Le persone vivono in condizioni terribili. Le scene all’ospedale la scorsa notte sono state terrificanti. La gente di Gaza ha urgentemente bisogno di cibo, acqua e forniture mediche. Mi appello ai leader mondiali affinché si uniscano per prevenire l’ulteriore massacro di anime innocenti. L’umanità deve prevalere“.

Middle placement Mobile

Il video postato da Salah è diventato subito virale e in un’ora, dalla 21.04 alle 22.04, ha raccolto 39,2 milioni di visualizzazioni a testimonianza del grande seguito che la stella egiziana ha nel mondo musulmano.