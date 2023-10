Molotov contro una sinagoga di Berlino, la dura condanna di Scholz

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 12.40

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che “l’antisemitismo non ha posto in Germania” dopo un attacco davanti a una sinagoga di Berlino in cui la polizia dice che due bottiglie molotov sono state lanciate contro l’edificio.

Reuters riferisce che Scholz durante una visita in Egitto ha detto: “Voglio dire espressamente che sono indignato. Personalmente mi indigna ciò che alcuni gridano e fanno”. In un post sui social media, ha aggiunto: “Gli attacchi alle istituzioni ebraiche e gli atti di violenza nelle nostre strade sono spregevoli e non possono essere tollerati. L’antisemitismo non ha posto in Germania”.

Due uomini incappucciati hanno lanciato bombe molotov contro una sinagoga nel centro di Berlino mercoledì mattina presto, ha detto la polizia, aggiungendo di aver arrestato un uomo che gridava slogan antisemiti mentre stavano indagando.