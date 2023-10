L'Onu avverte che il destino dell’intero Medio Oriente è in bilico

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 10.54

Un alto funzionario delle Nazioni Unite afferma che il destino dell’intero Medio Oriente “è in bilico”

Le Nazioni Unite hanno chiesto un cessate il fuoco umanitario in Medio Oriente per “alleviare l’epica sofferenza umana”.

Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato in un post mercoledì mattina che la distruzione e la perdita di vite umane si sta rivelando catastrofica e che gli aiuti umanitari a Gaza sono essenziali.

“Chiedo un immediato cessate il fuoco umanitario in Medio Oriente per alleviare l’epica sofferenza umana”, ha scritto su X. “Troppe vite – e il destino dell’intera regione – sono in bilico”.

In precedenza aveva scritto, a seguito di un’esplosione a Gaza City: “Sono inorridito dall’uccisione di centinaia di civili palestinesi in un attacco contro un ospedale a Gaza oggi, cosa che condanno fermamente.

“Il mio cuore è con le famiglie delle vittime. Gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale umanitario”.