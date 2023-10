La Ue ritiene 'inaccettabile' il blocco israeliano della fornitura di acqua a Gaza

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023

L’Unione Europea “non può accettare” che Israele interrompa la fornitura di acqua alla popolazione di Gaza, cosa che “chiaramente” viola il diritto internazionale, ha detto il capo della politica estera del blocco, Josep Borrell.

“Sospendere la fornitura d’acqua a una comunità sotto assedio è contrario al diritto internazionale. Ma non possiamo accettarlo”, ha detto al Parlamento europeo a Strasburgo. Questa è stata la posizione dell’UE nei confronti dell’Ucraina, dove le forze russe hanno assediato le comunità e tagliato l’acqua, e dovrebbe essere la

“Sospendere la fornitura d’acqua a una comunità sotto assedio è contrario al diritto internazionale. Ma non possiamo accettarlo”, ha detto al Parlamento europeo a Strasburgo.

Questa è stata la posizione dell’UE nei confronti dell’Ucraina, dove le forze russe hanno assediato le comunità e tagliato l’acqua, e dovrebbe essere la stessa quando si è trattato di Gaza, ha aggiunto.

“Si afferma chiaramente che privare una comunità umana sotto assedio della fornitura idrica di base è contrario al diritto internazionale, in Ucraina e a Gaza.

“E se non siamo in grado di dirlo, per entrambi i paesi, ci manca l’autorità morale necessaria per far sentire la nostra voce”, ha detto Borrell.