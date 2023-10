Israele nega la responsabilità nella strage dell'ospedale e giustifica le azioni militari su Gaza

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha negato le responsabilità di Israele nella strage dell’ospedale di Gaza e ha dato la responsabilità ad Hams o Jihad islamica.

Ha risposto ad una domanda giustificando l’azione militare di Israele nella Striscia di Gaza, che finora si ritiene abbia ucciso oltre 3.000 palestinesi.

” Dobbiamo vincere questa guerra dell’informazione con le prove, non con false dichiarazioni poco credibili. Non abbiamo altro modo – ha detto Daniel Hagari – Dobbiamo rimanere morali. Dobbiamo restare nel rispetto del diritto internazionale. Non abbiamo altro modo. Altrimenti non saremo un paese democratico e liberale. E questo è ciò contro cui combattiamo. È un paese democratico e liberale che combatte un’area controllata da Hamas/Isis con civili innocenti, palestinesi, che li usa come scudo umano. Dobbiamo combattere. Non possiamo convivere con un governo di Hamas/Isis vicino ai nostri confini che minaccia i nostri civili. E fare massacri. Dove violentano le donne. Decapitato i corpi. Rapire i bambini. Capisci che mentre parliamo a Gaza vengono trattenuti dei bambini? A Gaza vengono trattenute donne e ragazze che sono andate a un festival musicale. Gli anziani, alcuni dei quali erano presenti durante l’Olocausto, sono ora detenuti a Gaza. Come puoi prendere gli anziani? Come puoi portare i bambini? Questo è ciò contro cui combattiamo e ora mostreranno i video di questi dirottamenti. Vogliono terrorizzare le famiglie. Non saremo terrorizzati. Abbiamo i nostri valori, sappiamo per cosa lottiamo. Stiamo lottando per il nostro Paese.