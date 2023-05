Lavrov in Kenya dopo il viaggio in Africa del ministro degli esteri ucraino Kuleba

globalist Modifica articolo

29 Maggio 2023 - 16.03

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato lunedì i leader kenioti in una visita a sorpresa a Nairobi, mentre Mosca e Kiev cercano di rafforzare il sostegno delle nazioni africane sulla guerra in Ucraina.

Il viaggio di Lavrov nella potenza dell’Africa orientale fa seguito al viaggio nel continente compiuto la scorsa settimana dal suo omologo ucraino Dmytro Kuleba.

“Durante la nostra visita discuteremo della nostra cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti e dell’economia, delle questioni umanitarie e culturali, dell’istruzione, della cooperazione nell’ambito delle Nazioni Unite e di molte altre questioni”, ha dichiarato Lavrov ai legislatori kenioti, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri russo.

Il viaggio non era stato annunciato in anticipo e i funzionari kenioti non hanno fornito alcuna informazione.