globalist Modifica articolo

28 Settembre 2024 - 20.53

ATF

Un attacco a tutto tondo contro l’Occidente e la negazione di tutte le responsabilità russe.

La Russia non è responsabile del blocco del lavoro degli organismi delle Nazioni Unite e la colpa di ciò deve essere attribuita direttamente all’Occidente, ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla 79a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Il livello senza precedenti di arroganza e aggressività delle politiche occidentali nei confronti della Russia non solo riduce a nulla l’idea stessa di cooperazione globale promossa dal Segretario generale delle Nazioni Unite, ma ostacola sempre di più il funzionamento dell’intero sistema di governance globale, incluso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha detto Lavrov. “Non è una nostra scelta e non saremo noi a sopportare le conseguenze di un percorso così pericoloso”.

Ha attirato l’attenzione sul fatto che l’Occidente, nel perseguire la sua politica di egemonismo, continua ad aumentare lo scontro, le cui conseguenze possono essere avvertite dal mondo intero.

“È assolutamente chiaro alla maggioranza mondiale che lo scontro e l’egemonismo non risolveranno alcun problema globale”, ha sottolineato. “Se l’Occidente non si ferma, gli effetti terribili di questo saranno avvertiti da tutti”.

L’Occidente collettivo, ha riassunto Lavrov, “frena artificialmente l’emergere oggettivo di un ordine mondiale multipolare, che sarà basato sull’uguaglianza dei diritti delle nazioni grandi e piccole, sul rispetto per l’individuo, sull’uguaglianza di uomini e donne e sul diritto dei popoli a determinare il proprio destino”.

“Lo stesso vale per il principio di non ingerenza negli affari interni degli stati sovrani. Una conferma di questo principio, a disgrazia dei membri della nostra organizzazione, è stata bloccata dagli Stati Uniti e dai suoi tirapiedi al Summit del futuro nell’adozione del patto pertinente”, ha aggiunto.

Lavrov ha anche affermato che il Segretariato delle Nazioni Unite non dovrebbe rimanere estraneo allo stabilire la verità sull’atto di sabotaggio contro i gasdotti Nord Stream e sulla provocazione a Bucha.

“Sappiamo che gli americani negano sempre tutto e faranno di tutto questa volta per nascondere sotto il tappeto i fatti venuti alla luce, proprio come hanno fatto in risposta alle prove inconfutabili del loro coinvolgimento negli attacchi terroristici contro i gasdotti Nord Stream”, ha affermato. “L’Occidente è anche responsabile di aver offuscato la verità sugli organizzatori di molti altri crimini efferati, tra cui la sanguinosa provocazione nel sobborgo di Kiev di Bucha nell’aprile 2022 e una serie di avvelenamenti di cittadini russi in Gran Bretagna e Germania. Il Segretariato non può permettersi di restare uno spettatore inerte alla ricerca della verità in situazioni che riguardano direttamente la sicurezza globale e, nel farlo, è obbligato ad aderire in modo impeccabile all’articolo 100 della Carta [ONU], ad agire in modo imparziale ed evitare la tentazione di fare il gioco dei singoli stati”. Il ministro degli esteri russo ha osservato che tale connivenza era particolarmente inaccettabile nei confronti di coloro “che non chiedono apertamente la cooperazione, ma la divisione del mondo in un giardino fiorito e una giungla, o in coloro che cenano al tavolo democratico e che si ritrovano nel menu”.

Il 26 settembre 2022, sono stati causati danni senza precedenti a tre fili del gasdotto Nord Stream e al mai entrato in servizio Nord Stream 2. Come ha osservato Lavrov, Mosca non aveva dubbi che le esplosioni dei Nord Stream fossero state organizzate con il sostegno degli Stati Uniti. L’ufficio del procuratore generale russo ha avviato un procedimento penale per un atto di terrorismo internazionale.