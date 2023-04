Parla la moglie di Kara-Murz: "Spiegherò ai miei figli perché il loro padre è perseguitato"

globalist Modifica articolo

17 Aprile 2023 - 16.45

“Come spiego ai miei figli quello che si sta facendo vivere al loro papà? Dico loro le cose come stanno, filo per filo…Il più piccolo ha 10 anni. Un’altra ragazza ha 13 anni e una ragazza ha 16 anni. Quando papà è stato perseguitato dai servizi speciali russi, sono stati loro a dirmi come stavano le cose. I nostri figli, grazie a Dio, vivono in una società in cui hanno accesso a informazioni oggettive. Crescono in un mondo aperto, in un mondo senza confini. So che mia figlia maggiore si arrampicherà su qualsiasi piattaforma, in qualsiasi media e sarà lei stessa a trovare la risposta a quello che sta accadendo a suo padre”.

Evgenia Kara-Murza, traduttrice, nella vita ha uno scopo, battersi per la libertà di suo marito, Kara-Murza che oggi inizia a scontare 25 anni di carcere, condannato da un tribunale di Putin in maniera assai sbrigativa e senza prove, tranne il forte e dichiarato dissenso alla china data alla sua Patria. Evgenia ha lasciato il suo lavoro nelle organizzazioni internazionali per aiutare Vladimir e continuare le sue attività politiche. La compagna di Kara-Murza è stata intervistata da Meduza.

La moglie del dissidente appena condannato ad un quarto di secolo di detenzione, dagli Usa parla della vita in due Paesi, della paura e dei sacrifici che devi fare se si divide la vita con un politico dell’opposizione in Russia. Ma anche della fabbrica dei veleni che in Russia aiuta il regime a sbarazzarsi degli oppositori. Ecco uno stralcio della lunga intervista.

Com’è la tua vita negli ultimi giorni?

– La situazione è terribilmente allarmante. Mai prima d’ora mi sono trovata in una situazione del genere. Perché quando è stato avvelenato nel 2015 e nel 2017, sono subito volata da lui ed ero lì, con lui. Poi lo portai negli Stati Uniti per il trattamento di recupero e rimasi con lui fino a quando non prese il suo bastone e, dopo la guarigione, zoppicando volle tornare nella sua Russia. Ora sono in Virginia con i miei figli. Non sono volata a Mosca perché Volodya ha bisogno del mio lavoro, perché devo parlare a suo nome – oltre che a nome mio -come cittadino della Federazione Russa. E poi, abbiamo tre figli, e hanno bisogno di almeno un genitore. Quindi non posso volare da lui e devo restare qui. Mi si spezza il cuore…

– Per motivi di sicurezza, hai iniziato a vivere in altri due Paesi prima, il primo avvelenamento è del 2015. Si aspettava rappresaglie contro suo marito anche allora?

Siamo venuti negli Stati Uniti, si potrebbe dire, per caso. Nel 2003, dopo le elezioni politiche, a cui Volodya ha partecipato, gli è stato offerto di venire a provare il suo impegno nel giornalismo. Era interessato. Abbiamo deciso, perché no. All’epoca lavoravo come traduttrice e potevo lavorare da qualsiasi luogo. Così abbiamo fatto le valigie e siamo venuti in America. Non avevamo un piano per rimanere qui per così tanti anni, ma ogni anno la situazione in Russia diventava sempre più difficile. Ben presto divenne chiaro che Volodya non sarebbe stato in grado di impegnarsi in un giornalismo obiettivo, onesto restando in Russia. Non avrebbe potuto concorrere in successive elezioni, e comunque era pericolosa la stessa testimonianza politica. Nell’interesse della Russia, ha denunciato i funzionari corrotti sulle piattaforme internazionali. Sostenne il rilascio dei prigionieri politici e fin dall’inizio della guerra vi si oppose. Ha parlato dei veri crimini di guerra commessi dal regime di Putin sul territorio di uno Stato sovrano.

“Quando è iniziata la guerra con l’Ucraina, senza precedenti la velocità con cui sono state approvate nuove leggi repressive. In quel momento, molte persone hanno lasciato la Russia. Ha parlato di questa possibilità con lui?

Questo non è mai stato oggetto di discussione. C’era un’intesa tra noi su questo. Ha sempre creduto che il suo posto fosse lì, in Russia. Che doveva restare in prima linea e mostrare alla gente, con il suo esempio, che non si deve avere paura. E come politico, non avrebbe avuto il diritto morale di esortare le persone a continuare a combattere questo regime se lui stesso si fosse messo al sicuro.

Hai mai avuto paura?

– Non ho sposato il politico Vladimir Kara-Murza, quando l’ho conosciuto, l’ho guardato negli occhi e ho pensato: “Ok, posso passare tutta la mia vita con questa persona. Non saremo mai a corto di argomenti di cui parlare”. Guardiamo nella stessa direzione con lui in quasi tutte le cose. Tutto quello che fa è una parte di lui. Come posso non accettarlo, non rispettarlo? È un uomo fino al midollo delle sue ossa, un uomo integro. Immagina se avrei mai potuto convincerlo a tradire le sue convinzioni, se avrei mai potuto convincerlo a lasciare la Russia ..

Pensa, queste dall’inizio della guerra, 15 mila persone che sono state incarcerate per azioni contro la guerra. Hanno famiglie, mamme e papà, bambini piccoli, fratelli e sorelle, persone care. Arriva un momento in cui capisci che non serve più la paura. Quando ho paura, io corro in avanti. Molte persone si bloccano, qualcuno si ritira per paura….Io ho una reazione opposta, io sono l’opposto… Quando assistiamo a violenze di massa in due Paesi: in Ucraina, le persone uccise in massa, e in Russia la repressione… In una situazione del genere, non è più possibile dire “Ho paura di qualcosa, mi siederò qui e aspetterò fino a quando tutto non diventerà più tranquillo”. Perché se stiamo zitti, siamo complici. Non puoi tacere. La complicità in una situazione del genere è assolutamente inaccettabile in qualsiasi forma.

I miei figli… So per certo che i ragazzi hanno paura per il loro padre. Non può essere altrimenti in una situazione del genere. Per loro, non è un politico, ma un papà che insegna loro come guidare l’auto, che cucina carne sulla griglia, che porta loro cioccolato dai viaggi. Ma sanno bene quel che fa, e sono orgogliosi di lui nel profondo. Anche se sono molto spaventati, mi sembra che siano orgogliosi di lui.

– Come vi siete conosciuti? Eravate entrambi molto giovani…

“Eravamo molto giovani. Volodya aveva l’età di nostro figlio ora, 10 anni, e io ne avevo 11. Ci siamo conosciuti a scuola, eravamo compagni di classe. Poi la madre di Volodina andò in Inghilterra e lo portò con sé. Si è diplomato al liceo in Inghilterra, poi si è laureato a Cambridge, ha preso un diploma, ha fatto le valigie ed è andato in Russia. Che ancora una volta parla di Volodya come un patriota russo. Dopo Cambridge, poteva scegliere un lavoro sicuro, ma no. Ha detto: “In Inghilterra, tutto va bene senza di me, e voglio pensare al bene della Russia”. Stiamo insieme da 20 anni. Non dall’età di 10 anni e dalla scuola [quando ci siamo incontrati per la prima volta], ma dagli ultimi 20 anni.

– Vladimir sembra essere l’unico, fin qui, ad essere stato avvelenato due volte.

– Già nel 2015, dopo il primo avvelenamento, era chiaro che non era per aver mangiato funghi cattivi… Nel 2017, stessi sintomi e fu portato di nuovo in ospedale…Diagnosi:”Avvelenamento con una sostanza non specificata”. Abbiamo avuto una diagnosi ufficiale, diceva che si trattava di avvelenamento. Perché è successo due volte? Perché il veleno è un modo conveniente per uccidere le persone. Puoi sempre dire: “Dimostra che è stato avvelenamento…”.

Ed è estremamente difficile da dimostrare. Abbiamo parlato con i tossicologi molte volte dopo l’avvelenamento di Volodin, e ci è stato detto che per determinare la sostanza che è stata utilizzata, è necessario sapere cosa cercare. E’ un circolo vizioso: stai cercando una sostanza, ma devi sapere cosa stai cercando. C’è stata una indagine coraggiosa, conosciamo le persone che lo fanno. Sappiamo quali sostanze usano, che c’è un intero istituto che sviluppa varie sostanze tossiche. Sì, questi sono assassini al servizio dello stato, che aiutano lo stato a sbarazzarsi degli oppositori politici.