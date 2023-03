Mosca: "Tornare all'accordo sul nucleare? Gli Usa rinuncino alla guerra ibrida nei nostri confronti"

globalist Modifica articolo

17 Marzo 2023 - 10.49

Accordo sulla limitazione nucleare? Ora Mosca alza il tiro e le richieste. «Se gli Stati Uniti sono davvero interessati a ripristinare il New Start e in generale a cooperare con noi sul controllo degli armamenti, farebbero meglio ad iniziare a mettere da parte le loro fantasie su una `sconfitta strategica´ della Russia e riconoscere che non c’è alternativa alla presa in considerazione degli interessi russi nel campo della sicurezza».

A dichiararlo è stato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dalla Tass.

Le dichiarazioni americane circa la presunta invalidità della sospensione della partecipazione di Mosca al New Start sono fasulle, ha aggiunto: «Consideriamo queste accuse come un elemento dell’attuale campagna di propaganda politica degli Stati Uniti, il cui obiettivo è costringere la Russia a ripristinare lo Start e preservare la possibilità per Washington di controllare senza ostacoli il nostro arsenale strategico».

Se – ha poi precisato – «l’inutilità di tali approcci non è evidente a tutti a Washington, siamo pronti a ribadire che una tale opzione è assolutamente esclusa nelle condizioni in cui l‘Occidente intraprende una guerra ibrida a tutto campo contro il nostro paese sotto la guida degli Stati Uniti».