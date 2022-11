Ucraina, Mosca: non rinunceremo ai territori annessi

globalist Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 19.52

Preroll

Guerra senza fine: il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, ha definito “irremovibile” la posizione della Russia sulla sua integrità territoriale, compresi “tutti quei soggetti che sono stati recentemente annessi alla Federazione russa“.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto durante un’intervista al canale televisivo Rtvi, riportata da Ria Novosti, parlando della possibilità di negoziati con l’Ucraina.

Middle placement Mobile

“Entrare in un negoziato con delle precondizioni davanti a sé è controproducente perché significa che la gente non vuole i negoziati e non vuole un risultato”, ha aggiunto Ryabkov, “ma una cosa sono le precondizioni, un’altra è la nostra posizione di integrità territoriale”