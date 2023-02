L'ex ufficiale russo racconta: "Abbiamo torturato i prigionieri, stupri e fucilazioni ogni giorno"

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2023 - 09.18

Preroll

“Gli interrogatori, le torture, sono continuati per circa una settimana – ha detto ex ufficiale russo, Konstantin Yefremov alla Bbc- . Ogni giorno, di notte, a volte due volte al giorno”. L’ex tenente, che ora in patria è visto come un traditore e un disertore, ha raccontato di aver assistito a diversi crimini, tra cui torture e maltrattamenti di prigionieri ucraini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il 10 febbraio 2022, Yefremov è stato inviato in Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Russia nove anni fa. Era a capo di un’unità di sminamento della 42a divisione fucilieri, di solito con sede in Cecenia. Lui e i suoi uomini sono stati inviati a prendere parte a “esercitazioni militari – ha raccontato – . All’epoca nessuno credeva che ci sarebbe stata la guerra. Tutti pensavano che fosse solo un’esercitazione. Sono sicuro che nemmeno gli alti ufficiali lo sapevano”.

Middle placement Mobile

Yefremov ricorda di aver visto le truppe russe apporre segni di identificazione sulle loro uniformi e dipingere la lettera “Z” su attrezzature e veicoli militari, il simbolo di quella che il Cremlino è la sua “operazione militare speciale”. Yefremov decide “di smettere. Sono andato dal mio comandante e ho spiegato la mia posizione. Mi ha portato da un alto ufficiale che mi ha chiamato traditore e codardo”, ha ricordato. “Ho lasciato la mia pistola, sono salito su un taxi e sono partito. Volevo tornare alla mia base in Cecenia e dimettermi ufficialmente. Poi i miei compagni mi hanno avvisato. Un colonnello aveva promesso di mettermi in prigione fino a 10 anni per diserzione e aveva allertato la polizia”.

Dynamic 1

Il gruppo di Yefremov è stato poi trasferito a guardia di “un quartier generale della logistica” nella città di Bilmak, a nord-est di Melitopol. Qui ha assistito a interrogatori e maltrattamenti di prigionieri ucraini. “Un giorno ci furono portati tre prigionieri. Uno di loro ha ammesso di essere un cecchino. Sentendo questo, il colonnello russo ha perso la testa. Lo ha colpito, ha tirato giù i pantaloni dell’ucraino e gli ha chiesto se era sposato. ‘Sì’, ha risposto il prigioniero. ‘Allora qualcuno mi porti uno straccio’, disse il colonnello. ‘Ti trasformeremo in una ragazza e invieremo il video a tua moglie'”.

Un’altra volta, secondo Yefremov, lo stesso colonnello ha chiesto a un prigioniero di nominare tutti i nazionalisti ucraini nella sua unità. “L’ucraino non ha capito la domanda. Ha risposto che i soldati erano fanteria navale delle forze armate ucraine. Per quella risposta gli hanno fatto saltare alcuni denti”. Yefremov ha spiegato che il prigioniero ucraino aveva una benda sugli occhi. “Il colonnello ha puntato una pistola alla fronte del prigioniero e ha detto ‘Conto fino a tre e poi ti sparo in testa’. Ha contato e poi ha sparato solo a lato della sua testa, da entrambi i lati. Il colonnello ha iniziato a urlargli contro. Ho detto: ‘Compagno colonnello! Non può sentirti, lo hai reso sordo!'”.