Von der Leyen: "Il nostro sostegno a Kiev è incrollabile, la Ue sempre accanto all'Ucraina"

17 Gennaio 2023 - 12.09

«Da quasi un anno l’Ucraina ha sbalordito il mondo. In quella fatidica mattina di febbraio, molti hanno predetto che Kiev sarebbe caduta nel giro di pochi giorni. Ma questo non aveva preso in considerazione il morale e il coraggio fisico del popolo ucraino. Avete resistito all’invasione russa e hai respinto l’aggressore contro ogni previsione. Nemmeno gli incessanti attacchi della Russia ai civili o lo spettro di un inverno brutale hanno scosso la vostra determinazione. In quest’ultimo anno il vostro Paese ha commosso il mondo e ispirato tutta l’Europa. E posso assicurarvi che l’Europa sarà sempre con voi». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos.

«Molti dubitavano che quel sostegno sarebbe stato così incrollabile – ha aggiunto -. Ma oggi i paesi europei stanno fornendo armi sempre più strategiche all’Ucraina. Ospitiamo circa 4 milioni di ucraini nelle nostre città, nelle nostre case e nelle nostre scuole. E abbiamo messo in atto le sanzioni più forti di sempre che lasciano l’economia russa di fronte a un decennio di regressione e la sua industria affamata di qualsiasi tecnologia moderna e critica. Non ci sarà impunità per questi crimini. E non ci sarà alcuna interruzione nel nostro costante sostegno all’Ucraina».