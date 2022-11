Russia, il padrone del gruppo Wagner: "Un ex generale Usa combatte con noi in Ucraina"

globalist Modifica articolo

26 Novembre 2022 - 11.00

Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha detto che un “ex generale” dei Marines statunitensi fa parte di questo esercito privato i cui mercenari combattono in Ucraina.

Rispondendo a una domanda del quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, l’uomo d’affari russo ha dichiarato: “Non ci sono molti cittadini finlandesi nel gruppo Wagner, circa 20 persone. Per ovvie ragioni, non posso fornire informazioni precise su di loro.

“Ho un’ottima opinione dei finlandesi sul campo di battaglia. Combattono in un battaglione britannico (parte del Wagner) comandato da un cittadino americano, un ex generale del Corpo dei Marines”, ha dichiarato Prigozhin.

Yevgeny Prigozhin, soprannominato “il cuoco di Putin” per i contratti del suo gruppo di catering con il Cremlino, è diventato miliardario grazie agli appalti pubblici. È soggetto a sanzioni da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. E ora l’Fbi ha messo una taglia su di lui.

A settembre aveva rivelato per la prima volta di aver fondato Wagner nel 2014 per combattere in Ucraina e aveva riconosciuto la presenza dell’organizzazione mercenaria in Africa, Medio Oriente e America Latina.

Per anni il gruppo Wagner è stato sospettato di svolgere un ruolo nel favorire le ambizioni del Cremlino, anche in Ucraina, dove i combattenti del gruppo paramilitare erano in prima linea durante l’offensiva iniziata a febbraio.

All’inizio di novembre, Wagner ha aperto la sua prima sede a San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia.