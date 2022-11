Jeffrey Epstein, le vittime fanno causa a Deutsche Bank e Jp Morgan: "Agevolavano il traffico sessuale"

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 15.18

Preroll

La terribile storia di Jeffrey Epstein, il magnate morto suicida in carcere in circostanze più che sospette, si arricchisce di un nuovo particolare. Le donne che hanno accusato il defunto imprenditore finanziario di abuso sessuale, hanno infatti intentato causa a Deutsche Bank e JpMorgan Chase & Co., sostenendo che i due colossi bancari abbiano agevolato le operazioni di traffico sessuale del magnate e di aver ignorato i segnali delle sue attività criminali. Le denunce a carico delle due banche sono state presentate a New York.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo il “Wall Street Journal”, le vittime di Epstein puntano a fondere i due processi e dar vita a una class-action contro le due banche, ottenendo risarcimenti finanziari di importo ancora ignoto ma di certo considerevole.