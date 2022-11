Ora a Kiev manca anche l'acqua. Intanto il sistema elettrico sta per collassare

globalist Modifica articolo

23 Novembre 2022 - 14.42

Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha reso noto che dopo gli attacchi russi c’è stata l’interruzione della fornitura di acqua nella capitale.

“In alcune zone di Kiev non c’è luce” dopo che nella capitale sono state udite esplosioni. Lo riferisce sempre su Telegram Vitali Klitscko, aggiungendo che “le società energetiche riferiscono di shutdown d’emergenza”. Sempre su Telegram Klitscko ha scritto che “una delle infrastrutture della capitale è stata colpita”, ma non ha dato altri dettagli.

“Il sistema elettrico sta per collassare. Il ritmo della distruzione supera quello della costruzione, il vostro aiuto è vitale”. E’ questo l’appello che Andriy Yermak, capo del gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, ha lanciato in videocollegamento all’Eurocamera dove è partita la campagna per l’acquisto di generatori di corrente per le città dell’Ucraina. “Stiamo per affrontare il nostro inverno più duro”, ha sottolineato Yermak.