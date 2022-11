Israele, un Paese in cui l'Esercito si auto-assolve da un assassinio si può dire democratico?

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

17 Novembre 2022 - 17.54

Cosa pensare di un Paese nel quale l’esercito si auto assolve per l’uccisione di una reporter? Si direbbe: siamo in uno Stato retto da una dittatura militare, uno Stato di polizia. E invece no. Siamo in Israele, nel Paese che si vanta di essere l’unica democrazia in Medio Oriente. Una ben strana democrazia, a ben guardare, è quella che da oltre quindici anni assedia, isolandola dal mondo, la Striscia di Gaza e i due milioni di palestinesi che in essa vivono, segregati in una immensa prigione a cielo aperta. Una strana democrazia quella che ha realizzato un sistema di apartheid nella Cisgiordania occupata e che si appresta a legalizzare gli avamposti “illegali” sorti dal 2005. Una democrazia che rifiuta sprezzantemente di fare luce sull’uccisione di Shireen Abu Akleh, la giornalista palestinese, con anche passaporto americano, ferita mortalmente dal proiettile sparato da un cecchino israeliano durante scontri nel campo profughi di Jenin.

Autoassoluzione

Di democratico nello Stato ebraico continua ad esserci una stampa libera, indipendente, coraggiosa. Di questa stampa, Haaretz è l’espressione più conosciuta e importante.

A conferma è l’editoriale, ultimo di una lunga serie, che il giornale progressista ti Tel Avid dedica al caso Abu Akleh. “Il primo ministro Yair Lapid e il ministro della Difesa Benny Gantz hanno reagito con veemenza alla decisione degli Stati Uniti di aprire un’indagine penale sull’uccisione di Shireen Abu Akleh, la corrispondente di al-Jazeera colpita a morte durante un’attività delle Forze di Difesa israeliane nel campo profughi di Jenin a maggio. “I soldati dell’Idf non saranno indagati dall’Fbi o da qualsiasi ente o stato straniero, per quanto amichevole possa essere”, ha detto Lapid, sostenendo che “l’Idf è un esercito morale e di principi. I soldati e i comandanti dell’Idf difendono Israele, indagano a fondo su qualsiasi evento irregolare e sono impegnati a rispettare i valori e le leggi della democrazia”.



Gantz ha definito la decisione “un brutto errore” e ha dichiarato: “Non collaboreremo con nessuna indagine esterna e non permetteremo interventi negli affari interni di Israele”. Ha detto che l’Idf ha condotto un’indagine indipendente e professionale e ha presentato i suoi risultati agli Stati Uniti. “Ho chiarito ai rappresentanti americani che siamo al fianco dei soldati dell’Idf”, ha dichiarato. Ma questa contrazione verbale dei muscoli non è necessaria. Gli americani chiedono l’apertura di un’indagine penale in risposta all’indagine interna di Israele – l’Idf ha indagato su se stesso – e anche in questo caso ci sono voluti quattro mesi e una serie di versioni per riconoscere che Abu Akleh è stata colpita dal fuoco dell’Idf. Tuttavia, la versione finale dell’esercito è stata debole e non ha accettato la piena responsabilità. Secondo l’inchiesta dell’Idf, Abu Akleh è stata molto probabilmente uccisa dagli spari di un soldato, ma non ha escluso la possibilità che sia stata colpita da spari palestinesi. Inoltre, l’esercito ha deciso di non aprire un’indagine della Polizia militare contro chi ha sparato. Tutto questo è avvenuto nonostante le inchieste di al-Jazeera, della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, della Cnn, del New York Times e di altri siano giunti alla conclusione che l’Idf è responsabile dell’uccisione. Sarebbe un errore attribuire la decisione degli Stati Uniti alle pressioni dei membri democratici del Congresso che chiedono una posizione dura contro Israele. È meglio che Israele cominci a capire che il mondo, compresi gli Stati Uniti, sta cominciando ad avere una visione più severa di ciò che accade in Israele. L’aspettativa che la comunità internazionale non intervenga negli “affari interni di Israele” – come se l’occupazione di un’altra nazione per più di 50 anni fosse una questione interna israeliana – sta perdendo la sua forza. Gli Stati Uniti avrebbero potuto accontentarsi delle conclusioni dell’indagine israeliana se questa fosse stata condotta da un tribunale israeliano e non dall’esercito. In questo contesto, va notato che se il prossimo governo israeliano continuerà con il suo piano di castrazione del ramo giudiziario e di neutralizzazione dei controlli e degli equilibri, il mondo non resterà a guardare e le richieste di intervento esterno diventeranno più forti”.

Così l’editoriale di Haaretz. Giornalismo dalla schiena dritta.

L’illegalità legalizzata

Ne danno conto, sempre su Haaretz, Michael Hauser Tov e Jonathan Lis.

“Il primo ministro incaricato Benjamin Netanyahu e il presidente di Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir – scrivono i coautori – hanno concordato mercoledì di modificare la legge sul disimpegno per consentire agli ebrei di insediarsi nell’insediamento evacuato di Homesh, nel nord della Cisgiordania. Homesh era uno dei quattro insediamenti ebraici nel nord della Cisgiordania che furono evacuati come parte del disimpegno del 2005, che vide anche l’evacuazione di tutti gli insediamenti ebraici nella Striscia di Gaza.



Durante i negoziati di coalizione, i due leader politici hanno anche concordato di espandere la “Legge Dromi”, che esenta dalla responsabilità penale coloro che danneggiano un ladro che si introduce nella loro casa, azienda o fattoria, per applicarla al furto di armi dalle basi militari.

Netanyahu e Ben-Gvir hanno inoltre concordato che entro 60 giorni dall’insediamento del governo, saranno fornite infrastrutture per una serie di avamposti di insediamento illegali (noti a destra come “giovani insediamenti”) probabilmente attraverso una legislazione che li legalizzerà. Inoltre, sarà approvata una legge che stabilirà pene minime per i reati agricoli e il racket. Hanno anche concordato di accelerare la pianificazione e la pavimentazione delle strade di circonvallazione e l’espansione dell’autostrada 60, la principale via di traffico degli insediamenti in Cisgiordania, con 1,5 miliardi di shekel da mettere a bilancio per il progetto. Infine, hanno concordato la creazione di una yeshiva nell’avamposto di Evyatar, i cui residenti sono stati sfrattati l’anno scorso.

Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ha dichiarato che l’accordo tra Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir sulla legalizzazione degli insediamenti e sulla costruzione di strade di aggiramento “va contro il diritto internazionale” e danneggia ogni possibilità di raggiungere la pace e di creare uno Stato palestinese indipendente basato sulla soluzione dei due Stati.



Rudeineh ha invitato la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità e a fermare l’espansione degli insediamenti israeliani: “Il popolo palestinese e i suoi leader aderiscono alla posizione nazionale della creazione di uno Stato palestinese basato sui confini del 4 giugno 1967 con Gerusalemme come capitale”.

Al termine dell’incontro, il Likud ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che sono stati compiuti “progressi significativi nei colloqui”. Ma fonti vicine a Ben-Gvir affermano che, nonostante i progressi, egli non ha intenzione di firmare un accordo di coalizione prima di aver raggiunto un’intesa tra Netanyahu e il Sionismo religioso. L’Otzma Yehudit di Ben-Gvir è una delle tre fazioni che compongono il Sionismo religioso, guidato da Bezalel Smotrich.

Il Likud ha rinviato a giovedì i negoziati con il Sionismo religioso previsti per mercoledì. Netanyahu e Smotrich si sono parlati martedì, ma secondo le fonti non sono stati fatti progressi. Smotrich insiste per essere nominato ministro della Difesa, mentre Netanyahu ha ribadito la sua posizione secondo cui tale nomina sarebbe problematica, in parte a causa dell’opposizione internazionale che scatenerebbe.



Sullo sfondo della preoccupazione degli Stati Uniti per la possibilità di una nomina di Smotrich a ministro della Difesa, l’ambasciatore americano in Israele Tom Nides ha incontrato martedì Netanyahu. L’ufficio di Netanyahu ha confermato che l’incontro ha avuto luogo, come riportato per primo da Channel 12 News, ma ha negato che Nides abbia sollevato l’argomento con Netanyahu. L’ambasciata statunitense ha rifiutato di commentare i contenuti dell’incontro. Nides, che ha parlato con Netanyahu diverse volte dopo le elezioni, ha recentemente espresso il punto di vista dell’amministrazione americana sulla delicatezza dell’incarico.



In un’intervista pubblicata martedì su Jewish Insider, l’ambasciatore americano in Israele ha dichiarato che “non intende speculare su chi sarà al governo o su quale sarà la nostra risposta quando accadrà. Ma ciò che mi interessa sono i ministeri con cui abbiamo rapporti molto stretti, in particolare il Ministero della Difesa. Si tratta di un ministero cruciale, e ho investito una quantità enorme di tempo nel lavorare con il ministro Gantz su questioni di sicurezza reciproca, così come su questioni relative alla Cisgiordania e a Gaza”, ha detto, riferendosi al ministro della Difesa Benny Gantz. A febbraio lo Stato ha annunciato che da quel momento permette alla yeshiva dell’avamposto di Homesh, nel nord della Cisgiordania, di operare, ma impedisce la costruzione di nuovi edifici in quel luogo. Attualmente a Homesh opera una yeshiva come avamposto illegale. Da allora a Homesh è stata applicata la legge sul disimpegno, che vieta agli israeliani di soggiornare nell’area. Nonostante ciò, gli israeliani sono regolarmente presenti nel luogo e impediscono ai palestinesi di raggiungere le loro terre. In risposta a un ricorso presentato a maggio, lo Stato ha dichiarato di ritenere che Homesh debba essere evacuato. L’Alta Corte di Giustizia ha riconosciuto il fatto che, a causa dell’erezione degli avamposti, i palestinesi non possono accedere alle loro terre. Ma la Corte ha suggerito ai ricorrenti di rivolgersi nuovamente alle autorità competenti, affinché l’esercito garantisca loro l’accesso alle loro terre.



Ad agosto lo Stato ha informato l’Alta Corte di Giustizia che la sua posizione è che l’avamposto di Homesh deve essere evacuato, ma si è astenuto dal fissare una data per l’evacuazione. I rappresentanti dello Stato hanno sottolineato che lo sgombero della yeshiva eretta in quel luogo è a discrezione del ministro della Difesa e che, a suo parere, non c’è spazio per un intervento del tribunale nella questione. La posizione dello Stato è stata espressa nell’ambito di un appello che chiedeva la rimozione dell’avamposto e in risposta alla richiesta della Corte, avanzata a giugno, di aggiornare i giudici sui progressi del processo di sgombero entro due mesi”.

Così si conclude l’articolo. Domanda finale: ma l’illegalità legalizzata è un principio democratico?