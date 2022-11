Salta la tradizionale foto di gruppo al summit G20: ecco perché

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 09.46

Al G20 è saltata la tradizionale foto di gruppo d’inizio vertice. Lo scatto, che di solito avviene prima dell’inizio della prima sessione, questa mattina non c’è stato. La presidenza indonesiana però “non conferma né smentisce” che la foto sia stata cancellata. Alla vigilia del summit alcuni media avevano scritto che molti leader non erano favorevoli a comparire al fianco del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha detto questa mattina che si sarebbe “coordinato” con il G7 a proposito ma anche di “non voler rendere la vita difficile” all’Indonesia, che ospita il vertice.

“Questo G20 è uno dei più difficili e il fatto che siamo arrivati ad un accordo sul comunicato finale a livello di sherpa è un successo in sé. Il mondo è diverso da quello dell’anno scorso quando ci siamo riuniti in Roma. Le azioni della Russia in Ucraina impattano tutti, anche qui in Asia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a Bali in apertura del G20. “Il G20 va usato per spingere tutte le parti al tavolo a mettere pressioni sulla Russia, l’inviolabilità delle frontiere deve essere condivisa da tutti, la carta dell’Onu va rispettata da tutti”.