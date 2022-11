Ucraina, l'appello di Michel: "La Cina usi tutti i mezzi per far pressione sulla Russia"

globalist Modifica articolo

12 Novembre 2022 - 14.24

Preroll

Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, ha lanciato un appello alla Cina in cui esorta il Paese a «usare tutti i mezzi» per convincere la Russia a rispettare il diritto internazionale. L’appello arriva pochi giorni prima del vertice del G20 che sarà dominato dalle conseguenze del conflitto in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Incoraggiamo le autorità cinesi a usare tutti i mezzi a loro disposizione per convincere la Russia a rispettare i confini internazionalmente riconosciuti, a rispettare la sovranità dell’Ucraina», ha dichiarato a France Presse l’alto funzionario comunitario, che si trova a Phnom Penh in occasione del vertice Asean.

Middle placement Mobile

«È importante in questo momento brutale della storia umana che ci sia cooperazione internazionale e il G20 sarà un’altra opportunità per guardarsi negli occhi», ha affermato Michel, che poi si recherà a Bali per un summit che, ha proseguito, comprende «Paesi che non hanno esattamente gli stessi regimi politici, ma almeno crediamo che il diritto internazionale debba essere protetto».