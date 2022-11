Il Pentagono dice No a Kiev: "Nessun drone a tecnologia avanzata Grey Eagle" (ecco cosa sono)

globalist Modifica articolo

10 Novembre 2022 - 09.53

Il Pentagono ha rifiutato di fornire all’Ucraina i droni a tecnologia avanzata Grey Eagle nel timore che ciò potesse portare a un’escalation del conflitto. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi.

L’amministrazione Biden teme che i droni possano essere utilizzati per colpire obiettivi in Russia e quindi innalzare ulteriormente il livello di tensione. Il quotidiano tra l’altro osserva che Washington teme che la tecnologia possa essere rubata sul campo di battaglia e poi copiata dai russi.

Più di 100.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina: lo ha detto il capo di Stato maggiore americano, il generale Mark Milley, aggiungendo che le perdite sono probabilmente dello stesso ordine da parte ucraina. “Si contano oltre 100.000 soldati russi uccisi e feriti”, ha detto Milley parlando al New York Economic Club. “Lo stesso probabilmente dalla parte ucraina”, ha aggiunto il generale Usa. Tali cifre sono le più precise fornite fino ad oggi da Washington.

L’alto funzionario militare americano ha detto anche di sperare anche che i colloqui possano mettere fine alla guerra, poiché secondo lui la vittoria militare potrebbe non essere possibile né per la Russia né per l’Ucraina. “Deve esserci un riconoscimento reciproco del fatto che la vittoria nel senso proprio della parola probabilmente non è ottenibile con mezzi militari e quindi bisogna guardare ad altri metodi”, ha spiegato Milley. Secondo lui c’è “una finestra di opportunità per la negoziazione”.