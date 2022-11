Scholz: "La Cina usi tutta la sua influenza sulla Russia per far terminare la guerra in Ucraina"

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 10.36

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha chiesto al presidente cinese, Xi Jinping, di usare «la sua influenza» sulla Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina. Scholz è oggi in visita ufficiale a Pechino, primo leader di un Paese del G7 a farlo dallo scoppio della pandemia.

«La Cina ha sempre considerato l’Europa come un partner strategico globale, ha sostenuto l’autonomia strategica dell’Ue, ha sperato di vedere un’Europa stabile e prospera e ha insistito sul fatto che le relazioni Cina-Europa non vengano prese di mira, soggiogate o controllate da terzi». Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, secondo quanto riferito dal Global Times.

«Negli ultimi 50 anni, la cooperazione pragmatica tra Cina e Germania ha continuato ad approfondirsi» al servizio dello sviluppo economico e sociale dei due paesi, ha proseguito Xi, secondo cui Pechino e Berlino «dovrebbero mantenere relazioni bilaterali dal punto di vista strategico. La politica tedesca della Cina è altamente coerente e stabile. Si spera che la Germania adotti una politica positiva sulla Cina al fine di ottenere vantaggi reciproci e una cooperazione vantaggiosa per tutti».