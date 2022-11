Olena Zelenska difende Musk: "Gli ucraini lo amano, le sue parole su Putin fraintese"

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022

Gli ucraini «ammirano» Elon Musk per aver messo a loro disposizione il suo servizio di banda larga Starlink grazie a cui comunicano sul campo le forze militari, ha dichiarato Olena Zelenska, la `first lady´ ucraina in una intervista al Guardian.

«Ha sostenuto l’Ucraina sin dall’inizio ed è per questo che gli ucraini lo ammirano davvero. Siamo onesti, anche la persona più intelligente del mondo non può dire sempre le cose più intelligenti. E’ stato un errore e spero che sia un errore casuale», ha aggiunto, parlando della sua controversa proposta per porre fine alla guerra, vicina alle posizioni di Mosca.

Zelenska ha invece accusato Meta di «doppi standard» nel segnalare come sensibili post su Instagram in cui mostrava le conseguenze di un attacco russo in cui era rimasta uccisa una bambina di quattro anni. «Dobbiamo mostrare i fatti, le immagini che sfortunatamente mostrano le atrocità che stanno accadendo. Ma le società che devono diffondere questa verità stanno cercando di nasconderla», ha affermato.

Musk era stato costretto a negare di aver avuto un colloquio con Vladimir Putin dopo aver avanzato l’idea che la pace fosse basata sul riconoscimento formale dell’annessione della Crimea alla Russia e su nuovi referendum sotto il controllo internazionale nelle quattro regioni occupate dalle forze russe.

«Starlink funziona ancora e speriamo che ci aiuti a vincere rendendo più intelligenti i nostri sforzi», ha dichiarato Zelenska. Il mese scorso Musk aveva anticipato che non avrebbe potuto continuare a finanziare Starlink. Ma poi aveva scritto che avrebbe «continuato a finanziare il governo ucraino gratuitamente».