Olena Zelenska negli Usa: "Aiutateci a sconfiggere il terrorismo della Russia"

20 Luglio 2022 - 18.38

Guerra in Ucraina, c’è una via d’uscita? “L’America purtroppo sa per esperienza cosa sono gli attacchi terroristici e ha sempre cercato di sconfiggere il terrorismo. Aiutateci a fermare questo terrore contro gli ucraini e sarà la nostra grande vittoria comune in nome della vita, della libertà e della ricerca della felicità di ogni persona, di ogni famiglia”.

Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska, concludendo il suo intervento al Congresso Usa.

“Questo è ciò che chiedo e ciò che chiede mio marito, non come coppia presidenziale ma come genitori e figli dei loro genitori. Perché vogliamo che ogni padre e ogni madre possano dire al proprio figlio: `Andate a dormire tranquilli, non ci saranno più attacchi aerei, non ci saranno più missili´. È troppo da desiderare?”, ha aggiunto la moglie di Volodymyr Zelensky.