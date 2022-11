Medvedev vuole annullare la moratoria sulla pena di morte: ecco con quale scusa

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 14.39

Preroll

La Russia può «superare» la moratoria sulla pena di morte, anche in base alla nuova Costituzione, Lo ha affermato sul suo canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitri Medvedev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Nel quadro dell’attuale Costituzione, la moratoria sulla pena di morte può essere superata, se necessario», ha scritto l’ex presidente, «si tratta di scegliere i mezzi per tutelare gli interessi del nostro popolo, dello Stato e della società». Medvedeve ha definito umana la moratoria sulla pena capitale in Russia, ma ha osservato che la pena di morte continua ad essere applicata in tutte le principali potenze nucleari.