Al Bano, l'ex fan di Putin contro il Cremlino: "Fermate questa truce follia"

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 16.28

Preroll

Al Bano non ha mai nascosto di essere stato un fan e un amico di Vladimir Putin, considerati i suoi stretti rapporti musicali con la Russia. In un’intervista a Med.it-Magazine, però, il cantante ha ribadito ancora una volta la sua ferma condanna all’invasione russa e ha chiesto allo stesso Putin di porvi fine.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Caro Putin», ha detto l’autore di «Felicità» e «Nostalgia canaglia» alla nuova rivista periodica edita dalla Fondazione culturale L’Isola che non c’è´, «so che sei molto impegnato in azioni che seminano solo drammi e distruzione e mi sembra anche di capire che non ci sia, da parte tua, alcuna intenzione di mettere un punto a questo grande atto di follia. Ma io qualcosa sento il dovere di dirtela».

Middle placement Mobile

«Blocca questa truce follia che, prima di te, è già stata percorsa da Hitler, da Mussolini e da tanti altri», ha chiesto il cantante. «Fermati finché sei in tempo: il mondo ti ringrazierebbe»