Al Bano: "Sono positivo al Covid ma sto benissimo"

29 Dicembre 2021

Al Bano è positivo al Covid: il cantante, che assicura di stare benissimo, spiega che ha “fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi sono preso il virus’’.

Il cantante spiega che la compagna Loredana Lecciso è risultata negativa al tampone molecolare e anche i suoi familiari perciò è l’unico ad aver contatto il Covid. “Non ho idea di come possa essermelo preso – continua – sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni”.

Al Bano quindi si è accorto di essere positivo per caso: “Sono totalmente asintomatico per cui se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid – ammette Al Bano – ho fatto il tampone per partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5 dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco”, conclude.