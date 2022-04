Al Bano attacca ancora Putin: "Vedere distrutto il teatro di Mariupol dove ho cantato fa male"

globalist

10 Aprile 2022 - 19.49

Al Bano è sempre più contro Putin e non si dà pace per la guerra in Ucraina: “Vedere il teatro di Mariupol, dove ho cantato, distrutto fa male. Le scene che arrivano da quelle terre sono inguardabili”.

A parlare è Al Bano che, ospite a “Verissimo“, esprime tutto il suo dolore per la guerra in Ucraina e racconta di aver ospitato a casa sua quattro ucraini fuggiti dal loro Paese.

Spero si tratti di un morbo che finisca presto e che finisca qui. Ho letto che le dita sarebbero pronte a schiacciare i tasti della guerra nucleare, spero non sia vero, sarebbe la fine di tutto”, dichiara il cantante che poi si rivolge direttamente al presidente russo: “Caro Putin, la vita ce l’ha data Dio e se c’è qualcuno che può togliercela è solo lui”

“.