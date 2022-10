La Ue tira un sospiro di sollievo, Von der Leyen e Michel: "Non vediamo l'ora di lavorare con Lula"

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 09.40

«Congratulazioni e Lula per la sulla sua elezione a Presidente del Brasile. Non vedo l’ora di lavorare con voi per affrontare sfide globali urgenti, dalla sicurezza alimentare al commercio e al cambiamento climatico». Lo scrive su twitter Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

«Congratulazioni al presidente eletto Lula. I brasiliani hanno scelto il cambiamento. L’Ue è impegnata a cooperare sulle sfide globali: pace e stabilità, prosperità, cambiamento climatico. E lavoreremo con l’intera regione. Non vedo l’ora o di congratularmi presto con lei di persona». Lo ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

E le congratulazioni a Ignacio Lula arrivano anche dal commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni. «Congratulazioni a Lula, Presidente eletto del Brasile. Una grande opportunità di collaborare sulle sfide globali dell’economia e del clima», sono le parole, su Twitter, di Gentiloni.