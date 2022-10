La Norvegia alza il livello di allerta: ecco perché

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 15.14

La Norvegia aumenterà il livello di prontezza militare: lo ha annunciato il premier norvegese Jonas Gahr Store precisando tuttavia che non è stata registrata alcuna minaccia diretta al Paese che confina con la Russia nell’Artico.

“Da domani i militari aumenteranno la loro preparazione in Norvegia. Al momento non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia coinvolgere direttamente la Norvegia o qualsiasi altro Paese nella guerra, ma il conflitto in Ucraina significa che è necessario che tutti i Paesi della Nato stiano sempre più in guardia”, ha affermato.

Intanto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, condanna “con la massima fermezza” gli attacchi missilistici russi contro Kiev e le infrastrutture critiche in altre regioni. “La strategia di Mosca di seminare paura non funzionerà” scrive in un tweet. Continueremo a restare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.