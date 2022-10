Lula scrive agli elettori: "Ecco il mio programma, tra me e Bolsonaro due strade totalmente diverse"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 14.59

Preroll

Luiz Inacio Lula da Silva, candidato del Partito dei lavoratori per le elezioni presidenziali in Brasile, si è impegnato, se eletto, a creare un governo che combini «responsabilità fiscale, politiche sociali e sviluppo sostenibile».

OutStream Desktop

Top right Mobile

In una lettera aperta divulgata a due giorni dal ballottaggio in Brasile, l’ex presidente e attuale candidato della sinistra ha parlato direttamente ai propri elettori, elencando i punti fondamentali di quella che sarà la sua linea di governo, in caso dovesse vincere il ballottaggio di domenica contro Jair Bolsonaro.

Middle placement Mobile

Il documento, intitolato `Lettera al Brasile di domani´, è composto da nove pagine e 13 assi tematici, tra cui: `democrazia e libertà´, `sviluppo economico con investimenti´, `sviluppo sostenibile e transizione ecologica´, `reindustrializzazione del Brasile´ e `agricoltura sostenibile´. Secondo Lula, la sua candidatura contro quella del presidente uscente Jair Bolsonaro rappresenta una scelta tra due strade totalmente diverse per la nazione.

Dynamic 1

Quello del leader di destra «è il Paese dell’odio, delle bugie, dell’intolleranza, della disoccupazione, dei bassi salari, della fame, delle armi e delle morti, dell’insensibilità, del maschilismo, del razzismo, dell’omofobia, della distruzione dell’Amazzonia e dell’ambiente, dell’isolamento internazionale, della stagnazione economica, dell’apprezzamento per la dittatura e i torturatori» sostiene l’ex sindacalista nel testo.