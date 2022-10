La Ue: "Il discorso di Putin è orwelliano, mistifica la realtà"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022

«Sul discorso del presidente russo, Vladimir Putin, non posso che dire che è orwelliano. Quello che è giusto diventa sbagliato, ciò che è sbagliato diventa giusto. Il falso è vero e il vero è falso». Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per la politica estera, Nabila Massrali.

«I fatti è che la Russia sta potando avanti una illegale e non provocata invasione. È la Russia che sta violando la legge interazionale e la Carta dell’Onu. Le azioni della Russia minacciano la pace e sicurezza, non solo in Europa ma hanno conseguenze in tutto il mondo», ha spiegato. «Se non Fosse stato per la Russia non ci sarebbe la guerra. E la Russia può terminare questa guerra oggi», ha aggiunto.

Intanto la Confederazione europea dei sindacati (Ces) annuncia l’ingresso tra le sue fila della Federazione dei sindacati dell’Ucraina (Fpu), la Confederazione dei sindacati liberi dell’Ucraina (Kvpu) e la Confederazione nazionale dei sindacati della Moldova (Cnsm). «Il futuro dell’Ucraina e della Moldova è nell’Unione Europea – ha affermato Luca Visentini, Segretario Generale della Ces – e i sindacati di Ucraina e Moldova hanno bisogno del sostegno e della solidarietà della Ces per difendere i diritti dei lavoratori in questi tempi difficili e pericolosi , e per contribuire a garantire che gli interessi dei lavoratori siano rappresentati dal processo di adesione». «I sindacati sono fondati sulla solidarietà e il popolo ucraino ha bisogno della nostra solidarietà più che mai. La Ces continuerà a chiedere la fine della guerra in Ucraina e continue sanzioni contro la Russia e i suoi alleati», prosegue Visentini nella nota. «La Ces sostiene inoltre l’adesione della Georgia all’Ue e spera di accogliere il sindacato georgiano Gtuc nella CES nel prossimo futuro», conclude la nota.