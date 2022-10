Kadyrov: "Ventitré miliziani ceceni uccisi dagli ucraini ma è una gioia morire per Allah"

globalist Modifica articolo

28 Ottobre 2022 - 09.39

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato con un messaggio su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell’artiglieria ucraina nella regione meridionale di Kherson, riportando vittime e feriti.

“Sono stati uccisi 23 soldati e altri 58 sono rimasti feriti. Di questi, quattro sono gravi. Ci sono state grandi perdite da parte nostra durante la notte, ma i ceceni stanno partecipando alla jihad. E se sono destinati a cadere in una guerra santa, è un onore e una grande gioia per ogni vero musulmano. Tutti sogniamo di morire sulla via di Allah”, ha scritto.