Il Pentagono: "La sfida più dura è quella con la Cina, non devono dominare in regioni chiave"

globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 18.26

Preroll

Per gli Usa, la sfida di sicurezza principale è quella con la Cina, anche se la guerra della Russia in Ucraina sta concentrando su di sé le attenzioni e le energie dell’Occidente. E’ quanto afferma il rapporto del Pentagono sulla nuova strategia di Difesa, secondo il quale la minaccia di Pechino determinerà il modo in cui le forze armate Usa saranno in futuro equipaggiate e organizzate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel documento di 80 pagine si sottolinea il nuovo «deteriorato» contesto della sicurezza, nel quale gli Usa si trovano a fronteggiare simultaneamente due potenze nucleari avversarie, come Cina e Russia. Il conflitto con la Cina, afferma il Pentagono «non è né inevitabile, né è desiderabile». Tuttavia, gli Usa, con un chiaro riferimento alla situazione nel Mar Cinese Meridionale e a Taiwan, punteranno ad impedire a Pechino di «dominare in regioni chiave».